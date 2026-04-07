Operación policial en Málaga: desmantelan una banda lituana de robo y falsificación de coches en la Axarquía

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una banda lituana dedicada al robo y falsificación de coches en la Axarquía, Málaga. Seis integrantes de la organización han sido detenidos en Málaga, Almería y Alicante; cuatro de ellos han ingresado en prisión. La banda robaba vehículos de una marca japonesa, los maquillaba cambiando matrículas y documentación, y los revendía en España y Europa. Durante la operación policial se han recuperado 13 vehículos y se han intervenido herramientas para la falsificación y más de 2.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen lituano dedicada al tráfico ilícito de vehículos que operaba en la comarca de la Axarquía.

Los agentes han detenido a seis integrantes del entramado en las provincias de Málaga, Almería y Alicante.

La investigación, de más de tres meses de duración, ha constatado que serían los presuntos autores de decenas de sustracciones de vehículos en la provincia de Málaga, todos de la misma marca japonesa.

Hasta el momento se han recuperado un total de 13 vehículos y cuatro de los detenidos ya han ingresado en prisión.

El Grupo UDYCO de la Comisaría Local de Vélez-Málaga inició a principios de año una investigación a raíz del aumento del número de denuncias de sustracción de varios vehículos, todos ellos de una misma marca japonesa de automóvil.

En las primeras indagaciones se detectó actividad de varios miembros de una organización criminal lituana, desplegados en la provincia de Málaga, mientras que los principales líderes se encontraban afincados en la provincia de Almería.

Una organización perfectamente estructurada

Para el desarrollo de su actividad la organización se encontraba perfectamente estructurada, los líderes de la misma estaban afincados en la provincia de Almería, desde donde impartían las directrices al resto de los miembros que estaban distribuidos en varias localidades de la provincia de Málaga.

La parte de la organización "rama lituana" contaba con personal dedicado a la tarea de sustraer los vehículos, siendo este su cometido principal, hasta que eran trasladados a otras ubicaciones a lugares apartados fuera de circulación y del posible control policial, para dejarlos “enfriar” durante una corta temporada.

Posteriormente, los vehículos sustraídos eran trasladados a la provincia de Almería, donde se les realizaba lo que se conoce como maquillado, que consistía en el cambio de matrícula, número de bastidor y dotarlos de nueva documentación, con el fin de volverlos a introducir en el mercado lícito tanto en España como en otros países de la Unión Europea.

Para ello, también contaban con personal especializado y experimentado en la falsificación de documentos.

Esta actividad proporcionaba a la organización grandes beneficios, ya que los vehículos eran seleccionados y sustraídos a sus propietarios por tener muy pocos kilómetros de uso, lo cual permitía que fueran revendidos a un alto precio en el mercado.

Durante la operación policial el líder de la organización fue detenido en Almería, cuatro miembros de la rama lituana arrestados en la provincia de Málaga, concretamente en las localidades de Mijas y Vélez-Málaga y otro integrante más en Orihuela (Alicante).

Del total de seis detenidos, la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional a cuatro de ellos.

Para el esclarecimiento de los hechos se han practicado numerosos registros en los que se ha intervenido material para la falsificación, elementos identificativos de los vehículos, herramientas físicas para la sustracción, así como programas informáticos para el clonado de centralitas y llaves de vehículos, junto a más de 2.000 euros en efectivo.

Es necesario destacar que la operación aún continúa abierta, y los investigadores están analizando de forma exhaustiva toda la información recabada, por lo que no se descartan nuevas detenciones así como la recuperación de más vehículos, ya que hasta el momento han sido un total de 13 los vehículos recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.