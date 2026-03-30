El Gobierno enfría las soluciones para el Cercanías de Málaga: la duplicación parcial de la C‑1 no traerá más trenes

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno admite que la duplicación parcial de la línea C-1 de Cercanías Málaga-Fuengirola no incrementará las frecuencias de trenes. La ampliación de 2,8 kilómetros entre el Aeropuerto y Campamento Benítez solo aportará mayor estabilidad, pero no resolverá la saturación de la red. Para operar trenes más largos será necesario prolongar andenes, como en la estación de El Pinillo, hasta los 100 metros de longitud útil. La inversión en Cercanías Málaga entre 2019 y 2025 supera los 37 millones de euros, con partidas destinadas a mantenimiento y modernización de estaciones.

Con la tormenta ferroviaria generada por la falta de conexión directa con Madrid aún presente y una red de Cercanías convulsionada desde hace años, el Gobierno de España admite oficialmente que el camino para mejorar la capacidad y las frecuencias de paso de los trenes en la línea Málaga-Fuengirola será largo.

Así lo viene a confirmar en una respuesta parlamentaria firmada el pasado 10 de marzo, en la que revela que la fase 2 del estudio funcional para aumentar la capacidad de la línea C1 —la que une la capital con Fuengirola— aún está en proceso de redacción.

A este primer detalle suma que la futura duplicación de un primer tramo, entre el Aeropuerto y el Campamento Benítez, con 2,8 kilómetros, no vendrá a solucionar los problemas de saturación que padece la red.

De acuerdo con la contestación del Ministerio de Transportes, esta obra, que se encuentra desde hace casi un año en fase de redacción, solo aportará "más estabilidad", pero no más frecuencias.

El Ejecutivo también admite que para operar trenes más largos, con los que aumentar la capacidad de las circulaciones, será necesario prolongar andenes como la de El Pinillo, hasta alcanzar una longitud útil de 100 metros, de modo que puedan estacionar trenes más largos.

​El estudio funcional de aumento de la capacidad de la línea C1 tiene el objetivo de identificar actuaciones que permitan mejorar la explotación y la capacidad del ramal en el "medio y largo plazo". Entre las acciones contempladas están la reducción del intervalo entre trenes y el incremento de la longitud de los andenes para operar trenes más largos.

​La respuesta también menciona actuaciones de accesibilidad y ampliación de andenes en estaciones intermedias. En concreto, se indica que “se encuentra en redacción el proyecto de mejora de la accesibilidad de la estación de El Pinillo”, en Torremolinos, cuyo alcance incluye la prolongación de uno de los andenes hasta alcanzar una longitud útil de 100 metros, de modo que puedan estacionar trenes más largos.

​Más allá de las obras, la respuesta introduce una clave política: Renfe opera la C1 de Málaga conforme al Contrato de Obligación de Servicio Público (OSP). El Gobierno subraya que modificar las frecuencias o la capacidad no depende de la empresa de forma unilateral: "Para modificar las frecuencias o la capacidad tiene que ser aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible e incluido en el Contrato de OSP".

Inversión global

​Por otra parte, en otra respuesta oficial del 11 de marzo, el Gobierno pone cifras al gasto realizado en los Cercanías de Málaga entre 2019 y 2025. De acuerdo con esta información, el global supera los 37 millones de euros.

De esta cifra, 14.077.067 euros se han destinado al mantenimiento del material rodante y 23.793.343 euros a estaciones e instalaciones. A ambas partidas hay que sumar otros 2.213.767 euros y 4.560.844 euros presupuestados, respectivamente, para 2026.

​Transportes defiende, además, que la inversión en mantenimiento por kilómetro de la Red Ferroviaria de Interés General ha crecido un 66% desde 2017, al pasar de 45.000 a más de 71.000 euros por kilómetro, y que en la red de alta velocidad la cifra supera ya los 110.000 euros por kilómetro, como prueba de que “la red no está abandonada” y de que Adif cumple los procedimientos y normas técnicas exigidos por la normativa europea.