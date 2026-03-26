Detenido en Málaga por agredir sexualmente a dos jóvenes vulnerables a los que captaba junto a un albergue

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 42 años por presuntas agresiones sexuales a dos jóvenes vulnerables captados junto a un albergue municipal. El detenido ofrecía trabajo en el campo o ganancias fáciles a los jóvenes para convencerlos de subir a su vehículo, donde les hacía proposiciones y agresiones de índole sexual. Una de las víctimas, un joven de Mali, logró huir saltando del coche en marcha; el otro, de 20 años con capacidad de comprensión limitada, estuvo una semana desaparecido. El arrestado ha pasado a disposición judicial y la policía mantiene abierta la investigación, sin descartar nuevas víctimas o implicados.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 42 años por, presuntamente, agredir sexualmente a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad a los que habría captado en las inmediaciones de un albergue municipal.

Según la investigación, el sospechoso se acercaba a chicos jóvenes en la zona oeste de la ciudad y les ofrecía, por separado, trabajo en el campo o "ganancias fáciles" mediante hurtos a turistas, para convencerlos de subir a su vehículo y alejarlos de la vista de terceros, donde les hacía proposiciones de índole sexual y llegó a agredirlos.

Una de las víctimas, un joven de Mali con protección internacional en España, relató a los agentes que el hombre le practicó tocamientos dentro del coche, viéndose obligado a saltar del vehículo en marcha para huir.

El otro chico, de 20 años y con la capacidad de comprensión limitada, habría permanecido alrededor de una semana a merced del detenido, después de que su familia denunciara su desaparición el pasado 17 de marzo al no localizarlo.

El caso lo asumió el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial, competente en desapariciones de mayores de edad, que desde el inicio trató la ausencia del joven con discapacidad como una desaparición inquietante.

Interior del vehículo del detenido.

Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta el conocido de la víctima, el joven maliense, cuyo testimonio permitió perfilar al presunto agresor como un hombre que frecuentaba en coche la zona del albergue para captar a chavales con promesas de empleo en viveros o de participar en robos a turistas.

Con esta información, se montó un dispositivo para localizar tanto al desaparecido como al sospechoso. El pasado 23 de marzo, una patrulla halló al joven de 20 años en la capital malagueña y lo reintegró con su familia, mientras que Homicidios localizó y arrestó al presunto agresor en su domicilio de Málaga, imputándole dos delitos de agresión sexual.

Los investigadores sostienen que se trataría de un supuesto agresor sexual centrado en chicos jóvenes, de buen aspecto y en situación de especial vulnerabilidad, a los que utilizaría para satisfacer su ánimo libidinoso.

La investigación continúa abierta y la Policía no descarta que haya terceras personas implicadas en los hechos ni que puedan aparecer nuevas víctimas. El detenido ha pasado en la mañana de este viernes a disposición de la autoridad judicial en Málaga.