Patricia Navarro renuncia a ir en la lista del PP por Málaga a las elecciones andaluzas

Agradece a Elías Bendodo y a Moreno el apoyo recibido y reafirma su compromiso con su tierra y las futuras generaciones.

Ha comunicado su decisión a Juanma Moreno y ha destacado en redes sociales su vocación de servicio público y su compromiso con Málaga.

Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga y delegada del Gobierno andaluz en la provincia, renuncia a ir en la lista del PP para las elecciones andaluzas.

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, no irá en la lista del PP de Málaga a las elecciones andaluzas.

La máxima dirigente popular en la provincia ostenta, además, el cargo de delegada del Gobierno andaluz en Málaga. Navarro ocupó el número dos en la candidatura de los comicios anteriores, solo por detrás de Juanma Moreno.

Según han informado fuentes del PP a Europa Press, Navarro le habría comunicado a Moreno su deseo de no concurrir en la lista.

En un hilo de mensajes en su cuenta de la red social X ha puesto en valor su "pasión por el servicio público y el interés por ser útil al ciudadano". "Cada uno debe estar allí donde puede hacer el bien por los suyos, por su territorio y por sus conciudadanos", ha expresado.

"Desde hace siete años he podido desarrollar mi vocación política en el mejor Gobierno que ha tenido Andalucía y en la mejor provincia, en el mejor lugar del mundo", ha añadido.

De igual modo, ha precisado: "Hoy toca de nuevo dar las gracias a quienes lo han hecho posible: a los malagueños que nos eligieron, a Elías Bendodo, que me propuso, y al presidente Juanma Moreno que, como a muchos andaluces, me inspira en esa forma conciliadora y dialogante de mejorar nuestra tierra".

Navarro ha asegurado que a ambos les debe "la responsabilidad de renovar mi compromiso con Málaga, la tierra que me vio nacer, en la que nacieron mis ancestros y también mis hijos". "En la que desarrollo mi vida política con el deseo de dejársela aún mejor a Ignacio, Ana, y las generaciones que nos sucedan", ha apostillado.