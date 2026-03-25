Óscar Puente, sobre la crisis del AVE Málaga-Madrid: "Es absurdo discutir esto en el Congreso; es vergonzoso traerlo"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente calificó de "absurdo" y "vergonzoso" debatir en el Congreso sobre el corte del AVE Málaga-Madrid, considerándolo un asunto de gestión ordinaria. El ministro defendió la actuación de Adif y negó la posibilidad de implementar planes alternativos de traslado ferroviario por razones técnicas. Puente rechazó las estimaciones del PP y la Junta sobre pérdidas económicas de 1.300 millones de euros, argumentando que la mayoría de turistas llega a Málaga por avión o coche. El diputado del PP, Elías Bendodo, exigió ayudas para los sectores afectados, acceso al expediente de obras y criticó la gestión del Gobierno en la crisis ferroviaria.

Óscar Puente en su máxima expresión: "Me parece absurdo tener que estar discutiendo esto en sede parlamentaria; me parece vergonzoso traer esto a sede parlamentaria".

Estas son algunas de las afirmaciones verbalizadas este miércoles por el ministro de Transportes en el Congreso de los Diputados durante el debate que ha protagonizado con el diputado del PP, Elías Bendodo, en relación con el corte del AVE directo Málaga-Madrid.

Lejos de rebajar el tono empleado en los últimos días, Puente ha reprochado que los populares hayan convertido este problema en la infraestructura ferroviaria en "una cuestión absurda, infantil y falsa".

Durante su intervención, acusó a Bendodo de llegar al hemiciclo "sin propuestas", armado solo con "una colección de chascarrillos y bulos". Pero más allá de las acusaciones, no respondió a las peticiones del popular sobre la aprobación de un plan de ayudas a los afectados.

De hecho, fue claro al entender que lo ocurrido con el desprendimiento del talud en Álora no debería ser asunto de discutir en el Congreso, al ser propio de la gestión ordinaria de infraestructuras, comparable —dijo— a las carreteras autonómicas cortadas que la Junta de Andalucía aún no ha reabierto.

Frente a quienes dudan de la actuación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el ministro la ha defendido, asegurando que "ha puesto toda la carne en el asador". "Si no se ha repuesto antes es porque física y humanamente ha sido imposible", ha zanjado.

Polémica por las pérdidas

El ministro también se ha detenido en la polémica sobre el impacto económico del corte, que algunos, como el PP o la Junta de Andalucía, han elevado a 1.300 millones de euros. "¿De verdad se puede afirmar con ese desparpajo que Málaga va a perder 1.300 millones? ¿Hacía falta incurrir en semejante ridículo?", se ha preguntado.

En el intento de desactivar este parámetro económico, ha recordado que la mayoría de turistas no llegan a Málaga en tren, sino en avión: el 64% del total, según los datos expuestos en la tribuna. A estos hay que sumar otro 10% en coche… Es decir, solo un 11% lo hace en ferrocarril.

Durante su contestación a Bendodo, Puente ha vuelto a descartar planes alternativos de traslado ferroviario y “no por capricho”, sino porque no es posible técnicamente.

"Hoy es el día en que se ha podido sacar material de Los Prados; antes, sencillamente no era posible", ha sostenido antes de pedir a la oposición que esté "más dispuesta a escuchar y menos a lanzar acusaciones".

Frente a este relato, Bendodo ha presentado un panorama radicalmente distinto y ha dibujado el caso Málaga‑Madrid como símbolo de un "caos en la planificación" ferroviaria del Gobierno.

El diputado del PP ha reclamado la puesta en marcha de planes de ayudas para compensar las pérdidas de los sectores afectados en la provincia de Málaga, así como la suspensión o bonificación del peaje en las autopistas de la Costa del Sol y las Pedrizas.

Asimismo, ha exigido acceso completo al expediente de las obras en el talud, con el fin de conocer qué empresas han sido contratadas, quién ha redactado los proyectos, si se produjeron errores de diagnóstico y por qué no se activaron turnos de 24 horas.

"¿Su Gobierno solo toma medidas si se lo exigen el separatismo o se le amotina la otra parte del Gobierno?", ha lanzado, antes de enumerar los plazos: dos meses con la línea interrumpida, 49 días con el talud caído y "un año de incertidumbre".

Para Bendodo, "el caos ferroviario que se vive en España es la metáfora más fiel de una España que no funciona, que no invierte y que ha hecho del escándalo su seña de identidad".

Según el diputado del PP, la gestión de Puente y su tono en el debate han sido "un flaco favor" para la candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, a la que —ironizó— "no creo que esperen en Málaga con palmas de Domingo de Ramos".

Puente cerró su intervención insistiendo en que Adif "no tiene ningún interés en prolongar esta situación ni un día más" porque cada jornada con la infraestructura cortada es también un perjuicio para la empresa pública y las operadoras.