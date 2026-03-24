Renfe exprime la conexión Málaga-Madrid con más de 51.000 plazas en Semana Santa, pero sin AVE directo

Las claves nuevo Generado con IA Renfe refuerza la conexión Málaga-Madrid en Semana Santa con más de 51.000 plazas entre el 27 de marzo y el 5 de abril. El trayecto seguirá siendo mixto bus+AVE debido a la interrupción de la Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por un desprendimiento. La operadora ofrece hasta 15 servicios diarios, aumentando a 16 los domingos 29 de marzo y 5 de abril con frecuencias adicionales. Los refuerzos se concentran en los días de mayor movilidad, utilizando trenes de alta capacidad y manteniendo el Plan Alternativo de Transporte con trasbordo en autobús.

Renfe va a exprimir al máximo la ruta Málaga‑Madrid en Semana Santa, pero seguirá siendo un viaje mixto bus+AVE porque la Alta Velocidad entre Málaga y Antequera sigue cortada por el desprendimiento de un talud a la altura de Álora.

De acuerdo con la información aportada este martes por la compañía ferroviaria, se va a reforzar la conexión con 51.300 plazas entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril.

Lo que no va a cambiar es la necesidad de hacer trasbordo en autobús entre Málaga y Antequera Santa Ana.

La operadora ha programado hasta 15 servicios diarios en la relación Málaga‑Madrid durante la Semana Santa, que subirán a 16 trenes los domingos 29 de marzo y 5 de abril gracias a una frecuencia adicional a última hora de la tarde en ambos sentidos.

Desde este martes circularán ocho servicios diarios con origen Madrid y siete con salida de Málaga, que se incrementarán a ocho salidas desde la capital de la Costa del Sol los domingos 29 de marzo y 5 de abril.

Las salidas desde Madrid quedan fijadas a las 7.20, 9.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.30 y 19.50 horas, a las que se suma un tren a las 20.35 horas (diario excepto el viernes 27 de marzo y el 10 de abril) y otro a las 21.20 horas esos dos viernes.

Desde Málaga, los trenes partirán a las 7.45, 9.50, 11.38, 14.29, 15.40 y 17.38, además de un servicio a las 20.05 horas de lunes a sábado, que se ajusta a las 19.50 y 20.30 horas los domingos, siempre con posibilidad de ligeras modificaciones operativas.

Refuerzos en días punta

Renfe concentrará los refuerzos en los días de mayor movilidad, con especial aumento de plazas el Viernes de Dolores y Miércoles Santo hacia Málaga y el Domingo de Resurrección en sentido Madrid.

Parte de este incremento será posible gracias a la utilización, en franjas horarias concretas, de trenes de alta capacidad de la serie S‑103, que permiten ofertar más plazas en los mismos surcos de la programación.

Pese al refuerzo, la conexión no recupera aún el esquema habitual de AVE directo: la Alta Velocidad entre Málaga y Antequera Santa Ana permanece interrumpida después del desprendimiento de tierras y los daños en la infraestructura registrados a principios de febrero en el entorno de Álora.

Por ello, Renfe mantiene activo un Plan Alternativo de Transporte (PAT), de modo que el tramo Málaga‑Antequera Santa Ana se realiza en autobús y el viaje continúa en tren de Alta Velocidad desde Antequera Santa Ana hasta Madrid.

La compañía subraya que es el único operador que mantiene ese plan alternativo estable para garantizar la movilidad entre la capital de la Costa del Sol y Madrid mientras duren los trabajos de reparación, una operación que califica de compleja por las limitaciones de la infraestructura y los recursos necesarios.