De la Costa del Sol a París, Buenos Aires y Londres: así se reparte la diáspora malagueña en el mundo

Las claves nuevo Generado con IA Más de 85.000 malagueños residen actualmente en el extranjero, casi un 50% más que hace una década, con casi la mitad viviendo en Europa. Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza concentran la mayor parte de los malagueños en Europa, mientras que Argentina, Brasil y Estados Unidos destacan en América. La mayoría de la diáspora malagueña está en edad laboral, aunque también hay una presencia significativa de menores y jubilados, especialmente en destinos clásicos como Argentina y Francia. El fenómeno de emigración malagueña se inserta en una tendencia general andaluza, con más de 350.000 andaluces viviendo fuera de España en 2026.

Málaga consolida su diáspora: ya son más de 85.000 los malagueños inscritos en el extranjero, casi un 50% más que hace una década, y casi la mitad reside en Europa.

Según la última actualización de la Estadística del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE, a 1 de enero de 2026 hay 85.221 personas con provincia de inscripción Málaga viviendo fuera del país, frente a las 57.596 registradas en 2016.

​En diez años, el padrón exterior malagueño ha crecido de forma sostenida: de 67.592 inscritos en 2020 ha pasado a 71.641 en 2022, 76.558 en 2024, 80.360 en 2025 y los actuales 85.221 en 2026. El incremento respecto al último año es de casi 5.000 personas, lo que confirma una tendencia al alza continuada en el tiempo.

​Europa sigue siendo el principal destino: 41.023 malagueños residen en este continente, en torno al 48% del total. Francia (10.319 inscritos), Alemania (8.487), Reino Unido (7.515) y Suiza (5.165) concentran la mayor parte de la colonia malagueña en el espacio europeo. A cierta distancia quedan Países Bajos (1.332), Bélgica (2.762) o Italia (818).

​América es el segundo gran polo de atracción, con 37.671 malagueños, prácticamente otro 44% del total. Destacan Argentina, que concentra 15.326 inscritos, Brasil (5.363), Estados Unidos (4.585), México (2.071), Chile (1.565) y Venezuela (1.268). Marruecos lidera África con 2.860 residentes malagueños, mientras que Australia, con 912 inscritos, articula buena parte de la colonia en Oceanía.

​Un fenómeno que se extiende a toda Andalucía

El comportamiento de Málaga se inserta en una dinámica más amplia a escala autonómica. El número de andaluces residentes en el extranjero ha pasado de 264.385 en 2016 a 354.838 en 2026, lo que supone un aumento de en torno al 34% en una década. Solo en el último año, el padrón exterior andaluz ha subido de 339.736 a 354.838 inscritos.

​En 2026, 170.548 andaluces residen en Europa, una cifra que, como en el caso de Málaga, ronda también la mitad de todos los inscritos en el exterior. La provincia de Málaga se consolida así como uno de los principales focos emisores de población andaluza hacia el extranjero, con un peso creciente dentro del total autonómico.

Datos por edad​

La estadística del INE permite además radiografiar la estructura por edades de esta emigración malagueña. De los 85.221 inscritos en el extranjero, 12.480 tienen menos de 16 años, 55.673 se sitúan entre los 16 y los 64 años, y 17.068 tienen 65 o más.

Es decir, el grueso de la diáspora está en edad laboral, pero existe también una base significativa de menores —que apuntan a proyectos migratorios familiares— y de mayores, vinculados en muchos casos a trayectorias migratorias de largo recorrido.

​Por continentes se repite ese patrón: en Europa, 28.299 malagueños están en la franja de 16 a 64 años, frente a 6.960 menores y 5.764 mayores de 65; en América, 23.691 son adultos en edad activa, 3.638 menores y 10.342 mayores.

La presencia de jubilados es especialmente visible en destinos clásicos de la emigración española como Argentina, Cuba o Francia, mientras que países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos presentan perfiles más claramente ligados al mercado laboral.

Destinos exóticos

Desde los más de 15.000 malagueños que han hecho de Argentina su segunda casa hasta la treintena larga que se ha ido a Mauritania o Pakistán, el mapa de la diáspora está lleno de destinos inesperados.

Solo 18 vecinos figuran en Guinea Ecuatorial, antiguo enclave español en África central, y 36 aparecen inscritos en Nueva Zelanda, literalmente al otro lado del mundo.

En el Pacífico, el INE apenas detecta a dos malagueños repartidos en el epígrafe “Resto de países de Oceanía”, mientras que en Gambia no consta ni un solo residente, al menos sobre el papel.

Entre medias, pequeños grupos en países como Senegal (42), Arabia Saudí (78), Qatar (91), Tailandia (65) o China (119) ilustran hasta qué punto la Costa del Sol también exporta vecinos a destinos que hace unas décadas habrían parecido impensables.