Juanma Moreno pedirá que el Gobierno pague los 1.300M que costará la interrupción del AVE a Málaga en Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía exigirá al Gobierno central el pago de 1.300 millones de euros por las pérdidas causadas por la interrupción del AVE Málaga-Madrid en Semana Santa. El colapso de un muro por las lluvias en Álora el 4 de febrero bloqueó la vía, obligando a un transbordo en autobús entre Málaga y Antequera y cancelando los servicios directos de Iryo y Ouigo. El presidente de Adif ha confirmado que no habrá AVE directo en Semana Santa, y que la reapertura parcial de una vía podría retrasarse hasta finales de abril, con normalidad total prevista para final de año. El conflicto ha generado fuertes críticas políticas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, con acusaciones de trato desigual respecto a otras comunidades y grave impacto económico en el turismo malagueño.

Los empresarios malagueños han cuantificado en 1.300 millones de euros las pérdidas por la ausencia del AVE directo entre Málaga y Madrid y la Junta de Andalucía se los piensa reclamar al Gobierno central.

La falta de conexión directa de alta velocidad ferroviaria está provocando una nueva guerra entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, alentada por la proximidad de las elecciones andaluzas que, según adelantó EL ESPAÑOL, podrían tener lugar el 31 de mayo.

Desde el gobierno andaluz, tanto el presidente Juanma Moreno como la mayoría de sus consejeros hablan de "desastre" y hasta de "traición" y aseguran que si se hubiera producido el mismo problema en Cataluña o en País Vasco el problema "ya estaría resuelto".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado durante estos días de todo en su famosa cuenta de X menos de que dos de las principales ciudades de España lleven dos meses sin AVE directo, que no se espera una solución parcial hasta finales de abril y que afectará duramente al turismo en Semana Santa.

Puente ha escrito que este jueves publicará un vídeo explicando las causas del cierre, que ya lo hizo el presidente de Adif, y denunciando "la actitud infantil y la sobreactuación de la derecha andaluza y sus plataformas mediáticas".

Los hechos

El domingo 18 de enero a las 18:40 salió el último tren de alta velocidad directo desde Málaga hasta Madrid. Era el Iryo que descarriló y chocó contra el Alvia que venía de frente hacia Huelva en la localidad cordobesa de Adamuz, falleciendo 46 personas.

Este miércoles se han cumplido justo dos meses de la tragedia y sigue sin haber conexión directa entre la capital malagueña y la española.

Tras las graves inundaciones que hubo en Málaga, el 4 de febrero colapsó un muro de contención de 300 metros a la altura de Álora. Eso provocó un desprendimiento de la tierra, que cayó sobre la vía del tren, imposibilitando el paso.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, visitando las obras en Álora este pasado lunes. EFE/ Carlos Díaz

El tráfico ferroviario en Adamuz se restableció, pero no así la comunicación entre Málaga y Antequera. Renfe empezó a dar el servicio de alta velocidad, pero cogiendo un autobús entre Málaga y Antequera (y viceversa desde Madrid) para posteriormente subirse al tren.

En total, cuatro horas y media de viaje para un trayecto en el que habitualmente se emplean algo menos de tres horas. Iryo y Ouigo tienen completamente cancelado el servicio por la exigencia de Adif.

El conflicto

Adif ha estado durante semanas sin ofrecer información sobre la reparación del muro y de la vía. El pasado 25 de febrero, en pleno apagón informativo, EL ESPAÑOL de Málaga adelantó en exclusiva que Adif había comunicado a Iryo y Ouigo que, como poco, no habría trenes directos hasta el 23 de marzo.

El ente público se vio obligado a confirmarlo. Quedaba casi un mes hasta el 23 de marzo y era una patada hacia delante. En Málaga todo eran dudas. Mientras tanto, carretera o avión para ir de una ciudad a otra. Y el precio del avión totalmente disparado.

Diversas fotografías al estado de las obras hacían presagiar que la fecha del 23 de marzo era un brindis al sol. Y este pasado lunes, 16 de marzo, se confirmó.

El marrón del presidente de Adif, en solitario

A apenas dos semanas para el inicio de la Semana Santa -el domingo de Ramos es el 29 de marzo- el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, visitó las obras de reparación y convocó a los medios de comunicación.

Cariacontecido comunicó que la obra no estaba arreglada, que no habría AVE directo en Semana Santa y que no habría servicio hasta finales de abril y de forma precaria, sin precisar fecha.

Marco de la Peña reconoció en petit comité que en los 18 meses que lleva en el cargo no levanta cabeza, con uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia de este país como el de Adamuz en su currículo.

El PSOE le dejó que se comiera el marrón solo. Iba a contar que no habían cumplido los plazos, que no habrá AVE entre Málaga y Madrid en plena Semana Santa y nadie quiso salir en la foto de la derrota con él.

Ni el ministro Óscar Puente, desaparecido de tierras malagueñas, ni la vicepresidenta María Jesús Montero, que desde que fue designada candidata a las elecciones andaluzas está cada dos por tres en la comunidad en cualquier tipo de acto.

Por no estar, no estuvo ni el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Marco de la Peña asumió su soledad con dignidad.

"No me siento solo. Es una responsabilidad totalmente de Adif. Somos los gestores de la infraestructura, somos los que lo construimos, somos los que tenemos que reparar y somos los que tenemos que dar el servicio a los operadores y explicar las cosas a la ciudadanía. Entiendo que es mi responsabilidad, faltaría más", dijo el lunes.

El arreón del gobierno andaluz

Era una patata caliente y estaba claro que iba a estallar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya dijo el lunes por la mañana en la inauguración del VI Foro Económico de Andalucía de EL ESPAÑOL, que sería un "desastre" si no había AVE directo en Semana Santa.

Lógicamente Moreno ya sabía, extraoficialmente, que la obra no estaba finalizada. Pero hablaba en condicional porque el presidente de Adif no lo había comunicado aún. Un formalismo.

Marco de la Peña lo hizo unos minutos después. Y el gobierno de la Junta de Andalucía entró fuerte en la crítica.

La consejera de Economía, Carolina España, ya había advertido unos días antes que la Junta de Andalucía barajaba denunciar en los juzgados al Gobierno por el retraso en las obras y la pérdida de conexión de alta velocidad con Málaga, aunque sin precisar cómo.

Este pasado lunes estaba en la presentación del balance del Málaga Tech Park y no solo recordó esa posible disputa legal, sino que señaló que era una "nefasta noticia y una ruina para muchos autónomos y empresas, para el empleo y, en general, para la Semana Santa de Málaga porque hay muchos españoles que están decidiendo ahora dónde ir en Semana Santa para hacer su reserva".

España también aseguró que era "una traición más a los malagueños" por parte del Gobierno y sacó a la palestra la comparación con Cataluña. "Si esto hubiera pasado en Cataluña ya estaría resuelto. Aquí no ha venido ningún político a dar explicaciones", dijo, reclamando además a Montero que "dé la cara".

La comparación con Cataluña ha sido una de las principales armas esgrimidas desde el PP andaluz. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, fue en la misma línea el martes. "Si pasara en Cataluña o País Vasco estaría arreglado en dos semanas", dijo.

Este mismo miércoles, Juanma Moreno, ha echado más leña a la caldera. "Hubo un problema de las Cercanías en Barcelona y hubo un cese fulminante. En Andalucía no ha habido ni una sola responsabilidad ni por el accidente de Adamuz ni por la tardanza en Málaga", ha asegurado en Huelva, destacando que el comportamiento del gobierno andaluz está siendo "bastante educado y correcto".

"Carroñeros políticos"

En el PSOE ha habido dos líneas de defensa en perfiles intermedios. El subdelegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha limitado a decir este miércoles que el retraso en la reparación del talud se ha debido a la defensa de la seguridad de los trabajadores y que sí hay una conexión entre Málaga y Madrid de Renfe, pero con ese viaje en autobús intermedio.

En Madrid no se han querido manchar, de momento, las manos porque no tienen nada que ganar y han dejado las respuestas a escala regional y provincial.

El más activo ha sido el subdelegado en Málaga, Javier Salas, que acusó a los dirigentes del PP de Málaga de ser "carroñeros políticos" por sus críticas sobre este tema. Moreno le ha afeado este miércoles esa expresión y Salas le ha respondido por redes sociales.

"Si esto pasara en Cataluña su presidente no trataría de enfrentar a territorios que han sido hermanos durante décadas. Usted debería saberlo bien que es catalán Vende con propaganda la moderación, pero su discurso y el de su Gobierno es arribista y desleal", ha escrito Salas.

Si esto pasara en Cataluña su presidente no trataría de enfrentar a territorios que han sido hermanos durante décadas.



Usted debería saberlo bien que es catalán



Vende con propaganda la moderación, pero su discurso y el de su Gobierno es arribista y desleal. https://t.co/EjGSPP4j98 — Javier Salas (@FJavier_Salas) March 18, 2026

El portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, también ha sido duro. "Moreno es un suavón y un inmenso cínico que manda a sus consejeros a hacer la política más baja y rastrera", ha dicho.

También le ha exigido al presidente andaluz que "si tan seguro está que se puede recuperar antes la circulación del tren AVE a Málaga, certifique con aval del Consejo de Gobierno que es posible".

El impacto económico

Antes de conocerse que no habría AVE directo entre Málaga y Madrid hasta, al menos, el 23 de marzo, el sector turístico de la Costa del Sol ya cifraba las pérdidas directas en 300 millones de euros.

Este pasado lunes, una vez fue oficial el nuevo retraso, dijeron que las pérdidas indirectas ascendían a 1.300 millones de euros, una cantidad a la que se sumó rápidamente el PP de manos de su presidenta provincial en Málaga, Patricia Navarro.

Se está hablando de esa cantidad pero, realmente, era una estimación en el caso de que sí hubiera AVE en Semana Santa. El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, afirmó el lunes que ahora hay que recalcular esa cifra.

En el PSOE se echan las manos a la cabeza y dicen que es un "bulo" esa pérdida de 1.300 millones de euros. El diputado socialista Nacho López publicó un vídeo en sus redes sociales afirmando que Málaga atrae a 52.500 turistas en Semana Santa vía tren, que su estancia media es de tres días y que su gasto medio es de 170 euros diarios "según cifras oficiales". En total, afirma que el impacto es de 26,8 millones de euros.

En economía se puede hacer los números que se quiera con impactos directos e indirectos y en función del tiempo. El PSOE lo circunscribe a la Semana Santa, pero las cantidades señaladas por los empresarios se referían a todo el periodo previo a la Semana Santa. Y el servicio, como estaba antes, no estará al menos recuperado hasta junio y se pondrán vías nuevas a finales de año.

La explicación de Adif

Hasta este pasado lunes Adif no dio un detalle de la obra en Álora. Tras la polémica surgida está pasando todo lo contrario. Su presidente señaló paso por paso lo ocurrido para incumplir los plazos. Adif lo ha vuelto a repetir este miércoles a los medios y Puente ha dicho que este jueves hará lo mismo.

El colapso del muro fue el 4 de febrero, pero desde el ente público indicaron que los trabajadores no pudieron empezar a trabajar hasta finales del mes porque había llovido mucho, el terreno era inestable y era inseguro para los trabajadores, muchos de ellos utilizando maquinaria pesada.

"Durante este periodo se planificaron las tareas de consolidación de una torre de alta tensión de Red Eléctrica Española en las proximidades, que se ha previsto concluyan la semana que viene; así como el dispositivo técnico y humano que trabaja actualmente en la retirada de tierras y desmontaje parcial del muro", han dicho.

Maquinaria trabajando en el arreglo del talud. Adif

En Adif aseguran que "en la última inspección programada del muro, el pasado diciembre, no se detectaron deformaciones ni defectos. Tras el colapso, la estructura en su conjunto y su entorno se han sometido a un análisis del que se ha derivado la necesidad de suprimir buena parte del muro que continúa en pie".

Marco de la Peña relató que el muro estaba más perjudicado de lo que inicialmente pensaban y que, además, la vía sobre la que cayó la tierra estaba rota.

La solución

El planteamiento de Adif, de momento, es el siguiente. Su idea es abrir una vía a finales de abril, la que está más alejada del talud. Habría ya trenes directos, pero con esa única vía y a paso lento por esa zona, entre 30 y 80 kilómetros por hora.

En junio quedaría libre la segunda vía, la más cercana al monte afectado, pero también habría que circular a velocidad lenta porque ha quedado afectada y la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto será menor.

Adif va a encargar la construcción de una vía nueva para suplir la actualmente dañada en Álora, pero el presidente del ente indicó que no estará disponible hasta dentro de unos meses, por lo que el servicio no estaría igual que antes del derrumbe hasta finales de año.