Andalucía estalla contra el Gobierno por el AVE: "Si pasara en Cataluña o el País Vasco, en dos semanas estaría arreglado"

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía critica al Gobierno central por la gestión de la crisis ferroviaria en la Costa del Sol y denuncia una falta de diligencia en la reparación del AVE. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, advierte que el retraso del AVE afectará gravemente al turismo y al empleo en plena Semana Santa y temporada alta. Se estiman pérdidas superiores a 300 millones de euros por cancelaciones y falta de reservas entre enero y marzo, además de impactos en el empleo turístico. Bernal acusa al Gobierno central y Adif de falta de transparencia y rigor en los plazos de reapertura del AVE Málaga-Madrid, y pide mayor defensa de los diputados andaluces.

El discurso de la Junta de Andalucía contra el Gobierno de España por la crisis ferroviaria que se vive en la Costa del Sol se endurece.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha calificado la situación como "una de las peores crisis de conectividad" que ha vivido la comunidad y ha llegado a afirmar que si este problema afectara a otras regiones como Cataluña o el País Vasco, "en dos semanas estaría arreglada la línea".

Bernal ha alertado de que el retraso en la reapertura del AVE directo —que no se espera, como mínimo, hasta la última semana de abril— supone una de las peores crisis que va a afectar a la industria turística, así como al empleo.

El consejero ha recordado que la Costa del Sol afronta ahora la Semana Santa y el arranque de la temporada alta con una conexión ferroviaria clave cortada o limitada, lo que golpea de lleno la planificación de viajes y las reservas.

A su juicio, el problema derivado de la caída de un talud a principios del pasado mes de febrero tiene una secuencia más amplia: desde el accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, al que se han sumado las consecuencias del tren de borrascas de febrero, la red de alta velocidad hacia Andalucía arrastra incidencias y restricciones continuas.

"Nuestros turistas estaban acostumbrados a una red ferroviaria modélica; desde hace diez años no se producen los mantenimientos necesarios", ha denunciado, acusando al Gobierno central de "falta de diligencia absoluta" en unas infraestructuras que son de su competencia.

300 millones en pérdidas

Bernal ha puesto cifras al impacto económico. Según sus estimaciones, entre el 18 de enero y el 23 de marzo, la primera fecha de recuperación que se barajó, las pérdidas por cancelaciones y falta de reservas superan ya los 300 millones de euros, una cantidad que ahora habrá que recalcular tras el nuevo aplazamiento del restablecimiento del tráfico hasta finales de abril.

Ese golpe se traslada al empleo. El consejero ha recordado que en la provincia trabajan de media unos 30.000 empleados turísticos y que, al inicio de la temporada media y alta, las plantillas suelen reforzarse alrededor de un 20%.

Como síntoma del efecto en el tejido laboral, Bernal ha señalado que Iryo, uno de los operadores de alta velocidad que compite con Renfe, "ya ha anunciado un ERTE para entre 40 y 50 personas de la plantilla de Málaga".​

El consejero también ha cargado contra la forma en la que el Ejecutivo central y Adif han gestionado la información sobre los plazos. A su juicio, desde el accidente de Adamuz "se están dando fechas para recuperar la conexión directa una detrás de otra, con ninguna rigurosidad y con una falta de empatía con respecto a la población andaluza y sobre todo a la industria turística, que necesita certidumbres para poder planificar una temporada crucial”.

El consejero no ha limitado sus críticas a Madrid. También ha echado en falta "la posición vehemente y contundente de los diputados andaluces del PSOE", a los que acusa de actuar como "palmeros" del presidente del Gobierno. "Tienen que defender a los ciudadanos andaluces", ha remachado.​