El pescado frito de Chupytira llega al centro de Málaga: es su sexto establecimiento en la provincia

El nuevo local de Chupytira en el centro de Málaga. Paula Tejada

Las claves nuevo Generado con IA Chupytira abre su sexto establecimiento en la provincia de Málaga, esta vez en pleno centro histórico de la capital, cerca de la calle Larios. El nuevo local estará en la calle Sancha de Lara, con horario de lunes a domingo de 12:30 a 00:00 horas y cocina non-stop. La freiduría ofrece raciones de pescado frito como boquerones, chanquetes, calamares y clásicos como almejas o gambas cocidas. Chupytira mantiene su filosofía de cocina honesta, buen ambiente y sabor del sur en todos sus locales.

La Freiduría y Marisquería Chupytira aterriza en el centro de Málaga capital. Álex Pérez y Layo Álvarez van a abrir un nuevo establecimiento en la provincia. Esta vez en pleno centro histórico, a tan solo unos metros de la calle Larios.

El local se encuentra en el número 4 de la calle Sancha de Lara en el Distrito Centro. Su horario será de lunes a domingo de 12.30 a 00.00 horas con la cocina non-stop.

De esta manera harán que su pescaíto frito llegue no solo a más malagueños, sino también lo disfrutarán numerosos turistas.

Este ya es el tercer local que logran abrir en la capital y el sexto en la provincia. Hasta ahora estaban en en el número 16 de calle Pirandello en Teatinos; en Huelin en calle Tomás Echeverría, 13; en la avenida del Mediterráneo 146 en Rincón de la Victoria; en la avenida Lido 8 en Torremolinos y en calle Palangreros 7 en Fuengirola.

Su primer local lo abrieron en 2010 en homenaje al barrio de la Victoria, que siempre ha sido conocido como el del chupitira, ya que la población solo se podía permitir comer almejas y otras conchas de chupa y tirar para poder seguir manteniendo su estilo de vida y sus vestimentas.

En su carta se encuentran raciones de boquerones, chanquetes, calamares, jibia, rosada, sin olvidar clásicos como las conchas finas, las almejas picantonas, las coquinas, las berenjenas con miel o las gambas cocidas

En cada uno de sus locales, según explican en su página web, mantienen "la misma filosofía que nos vio nacer: cocina honesta, buen ambiente y sabor del sur".

Además, inciden en que trabajan "cada día para ofrecer una experiencia auténtica: buena comida, trato cercano y ese ambiente que solo se vive en los bares del sur".