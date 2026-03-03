Teba llora a Juanma, el joven de 19 años que murió en un accidente de tráfico en Ardales: "Se nos va un amigo querido"

Las claves nuevo Generado con IA Teba está de luto por la muerte de Juanma, un joven de 19 años fallecido en un accidente de tráfico en Ardales. El accidente también dejó heridos a dos amigos de Juanma, de 20 años, reforzando el dolor en la comunidad. Numerosos jóvenes y vecinos acompañaron el féretro por las calles del pueblo, mostrando la gran unión y cariño hacia Juanma. Instituciones como el IES Itaba y la Cofradía del Santísimo Cristo han mostrado públicamente su pesar y apoyo a la familia.

La conmoción se ha instalado en Teba esta semana, donde nadie da crédito a la muerte de Juan Manuel Arias, de 19 años, conocido por todos como Juanma. El joven, de apenas 19 años, perdió la vida en la madrugada del sábado en un accidente de tráfico en la A 357, a la altura de Ardales, donde también resultaron heridos dos de sus amigos, de 20 años. Su muerte ha dejado un vacío que trasciende lo familiar y alcanza a todo un pueblo que está de luto por su pérdida.

El alcalde, Cristóbal Corral, ha tenido unas palabras para el vecino fallecido en sus redes sociales, acompañadas de un bonito atardecer en el pueblo y una ilustración que dibuja el rostro de Juanma. "Hoy ha sido, sin duda, uno de los días más difíciles desde que tengo el honor de ser alcalde de Teba. La pérdida de Juanma, con tan solo 19 años, nos deja un vacío inmenso. Se nos va un amigo querido por todos", ha manifestado públicamente.

Decenas de jóvenes acompañaron el féretro a hombros por las calles del municipio, en un silencio solo interrumpido por el llanto. "En nuestros recuerdos siempre pervivirá la imagen de Juanma corriendo y luchando con el Atlético Teba", añadía el regidor, poniendo palabras a una estampa que define al joven, que se desvivía por el fútbol, por sus amigos y su pueblo.

Una juventud volcada

En redes sociales, los mensajes en recuerdo de Juanma se han multiplicado desde que trascendió la noticia del accidente en los medios de comunicación. Amigos y vecinos han querido dejar constancia del impacto que ha provocado su marcha. "Hoy hemos vivido la experiencia más desagradable que se pueda vivir en esta vida. Nos hemos despedido de alguien que jamás hubiese imaginado lo querido que era", escribía una persona de su entorno.

Esta misma internauta destacaba en el mensaje de recuerdo a Juanma la impresionante actitud de los jóvenes del pueblo en el duelo: "Desde el minuto uno de su ausencia no se han separado de él. Toda la juventud de Teba y alrededores se ha volcado para que no se sintiera solo ni él ni su familia. Y vayan si lo han conseguido", continúa el mensaje.

En la mayoría de publicaciones en redes se repite una idea común: la sensación de que se ha ido demasiado pronto alguien profundamente querido. "Porque siempre se van los mejores", escriben algunos. "La estrella que más brilla seguro que eres tú", añade otra.

El recuerdo en el instituto y la cofradía

El dolor también ha llegado al IES Itaba, donde cursó sus estudios de Secundaria. El centro emitió un comunicado breve en su Facebook también en recuerdo a Juanma: "Con profundo pesar, recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro antiguo alumno Juanma. No hay palabras para expresar los sentimientos en estos duros momentos". Desde el instituto han trasladado su mensaje de condolencias a la familia, amigos y a todo el pueblo de Teba "para que encuentren la fuerza y el consuelo necesarios para seguir adelante".

También la Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de los Dolores, de la que formaba parte como hermano y hombre de trono, ha expresado públicamente su pesar. "Hoy toda la Hermandad se viste de luto", señala el comunicado, en el que piden que el Cristo lo acoja en su Reino y que la Virgen lo cubra "con su manto de amor y consuelo eterno". La cofradía ha trasladado su pésame a familiares y amigos, apelando a la fe como sostén en "estos momentos de inmenso dolor".

Un pueblo que se abraza

Más allá de los comunicados oficiales, Teba vive estos días desde el recogimiento y la unión. Tienen que apoyar a los más jóvenes, que han perdido a un amigo que para muchos "es un hermano". "Ahora nos toca reponernos, abrazarnos más fuerte que nunca y convertir su recuerdo en estímulo para seguir trabajando y mejorando su pueblo, todos unidos", ha expresado su alcalde en sus redes.

El accidente, ocurrido en la carretera A-357, segó la vida de un joven que, según coinciden quienes lo conocieron, amaba su pueblo y encontraba en él su lugar feliz. Y Teba lo ha despedido como lo que fue para todos: un hijo del pueblo, un amigo inseparable, un jugadorazo en el campo de fútbol y un hombre de trono maravilloso bajo el varal.