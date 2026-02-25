Salado denuncia la "falta de transparencia" de Adif ante el nuevo retraso de la alta velocidad a Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Adif ha retrasado de nuevo la reanudación del servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, ahora prevista para al menos el 23 de marzo. Iryo y Ouigo han cancelado y devuelto billetes vendidos, lo que ha generado perjuicios tanto a las operadoras como a los viajeros. Francisco Salado denuncia la falta de transparencia del Ministerio de Transportes y Adif, y advierte del impacto económico negativo para Málaga y la Costa del Sol. Las pérdidas económicas por el cierre de la línea ascienden ya a 109 millones de euros, según Turismo Costa del Sol, y podrían incrementarse con la proximidad de la Semana Santa.

La bola de nieve en la alta velocidad ferroviaria entre Málaga y Madrid es cada día más grande. EL ESPAÑOL de Málaga publicó esta mañana en exclusiva que, pese a que Adif había indicado a los operadores que podrían dar el servicio a principios de marzo, finalmente ha dado marcha atrás y ayer les envió un escrito diciendo que no podrán hacerlo, al menos, hasta el 23 de marzo.

Iryo y Ouigo ya estaban vendiendo billetes para la próxima semana, los han tenido que cancelar y devolver el dinero a los clientes con el consiguiente perjuicio para las operadoras y para los viajeros, que ahora tienen que buscar otra opción. Renfe da el servicio pero yendo en autobús entre Málaga y Antequera y viajes totales de 4 horas y media.

Cabe señalar, además, que la Semana Santa empieza el 29 de marzo, por lo que incluso de poder abrir el tráfico normal el día 23 se iría muy justo y se están perdiendo reservas en un momento importante de la temporada.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha denunciado este miércoles que hay "falta de transparencia por parte del Ministerio de Transportes y de Adif".

“Es incomprensible que a estas alturas, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no tengamos información precisa de la vuelta a la normalidad en la alta velocidad”, ha dicho Salado.

Un estudio realizado por Turismo Costa del Sol afirmaba que ya se habían perdido 109 millones de euros por el cierre de la línea de alta velocidad ferroviaria desde el 18 de enero en el que se produjo el accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas hasta inicios de marzo. Los hoteleros la elevaban a 300 millones de euros.

Salado dice que esas pérdidas irán a más. “Esta falta de rigor afecta no sólo al turismo, al sector hotelero, hostelero y a todos los servicios complementarios, sino que también puede tener un importante efecto sobre el empleo y sobre la actividad de las empresas malagueñas”, ha recalcado.

Salado insiste en que "la falta de mantenimiento y conservación de la red, la lentitud en la respuesta a los problemas y la falta de transparencia en la información por parte del Ministerio y de Adif están generando un efecto muy negativo para Málaga y la Costa del Sol”.

También ha pedido al Gobierno que dé beneficios fiscales a las empresas que se están viendo afectadas.