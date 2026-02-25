Málaga saca músculo en el 28-F: Bernardo Quintero y María Torres serán distinguidos junto a Ana Mena

Las claves nuevo Generado con IA María Torres, campeona mundial de kárate, recibirá la Medalla de Andalucía del Deporte por su trayectoria internacional y sus valores de constancia y esfuerzo. Bernardo Quintero, ingeniero y fundador de VirusTotal, será distinguido con la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras por su papel en el desarrollo tecnológico de Málaga. Ana Mena, cantante y actriz nacida en Estepona, recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio por su proyección internacional y su influencia en la música pop. El acto del 28-F en Sevilla también reconocerá a otras figuras andaluzas como Manuel Carrasco y Paz Vega, además de distinguir logros en empresa, ciencia, medio ambiente y valores humanos.

Málaga volverá a tener un papel protagonista en el Día de Andalucía. La karateca María Torres, el ingeniero Bernardo Quintero y la cantante Ana Mena serán distinguidos el próximo 28 de febrero con las Medallas de Andalucía en una gala que se celebrará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Entre los reconocimientos anunciados figuran también los nombramientos como Hijos Predilectos de Andalucía del cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega, así como otras medallas en ámbitos como la empresa, la ciencia, el medio ambiente o los valores humanos.

Este año, sin embargo, Málaga tendrá un peso específico notable en la fotografía final del escenario: el oro mundial del tatami, la revolución tecnológica y el pop internacional compartirán foco en una misma jornada. Recibirán las medallas de Deporte, Humanidades y Cultura. Tres ámbitos distintos, pero una misma raíz malagueña que este año estará especialmente presente en el acto institucional con el que la comunidad conmemora su día grande.

María Torres, la reina mundial del kumite

María Torres

La Junta de Andalucía ha concedido a María Torres la Medalla de Andalucía del Deporte. A sus 28 años, la malagueña es número uno del mundo en kumite más de 68 kilos y una referencia internacional en esta disciplina.

Fue la primera española en conquistar un campeonato del mundo individual, logro que alcanzó en Dubái en 2021. Dos años más tarde, en Budapest, se proclamó campeona del mundo por equipos y subcampeona individual, convirtiéndose en doble campeona mundial. Su palmarés internacional se completa con el bronce por equipos en Madrid en 2018, su primer gran éxito, y dos bronces europeos en Gaziantep y Ereván.

Además, fue abanderada de la selección española en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025, donde revalidó la plata obtenida en Birmingham. Acumula diecisiete campeonatos de España y dos títulos consecutivos de Grand Winner en 2024 y 2025, siendo la primera española en cerrar un año como líder del ranking mundial individual.

Iniciada en el kárate con apenas tres años, sigue entrenando en Málaga bajo la dirección de su padre y sensei, Eugenio Torres, cinco veces campeón de Europa. Graduada en Ciencias del Deporte, combina la alta competición con la enseñanza y es profesora honoraria en la Universidad de Málaga, donde imparte clases de lucha. La Junta ha destacado de ella valores como la constancia, la disciplina, el esfuerzo y el respeto.

Bernardo Quintero, el ingeniero que trajo Google a Málaga

Bernardo Quintero, en el Paseo de la Farola. Álvaro Cabrera

Por su parte, Bernardo Quintero recibirá la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras. Ingeniero malagueño y fundador de VirusTotal, es reconocido como el artífice de la llegada de Google a Málaga, un hito que consolidó a la ciudad como polo tecnológico del sur de Europa.

"Lo vivo como una responsabilidad para seguir trabajando y demostrar que desde Andalucía tenemos talento de sobra para crear proyectos con impacto global", ha asegurado Quintero en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha señalado que lo entiende "como algo compartido con mi familia, la educación pública y muchas personas que me han acompañado por el camino".

Su trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo del ecosistema digital malagueño y al impulso del talento tecnológico local, convirtiéndose en una de las figuras clave de la transformación económica reciente de la ciudad.

Ana Mena, talento global con sello malagueño

Ana Mena, en la presentación de su última película. EP Madrid

La Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio será para Ana Mena. Nacida en Estepona, la artista ha construido, pese a su juventud, una carrera sólida como cantante, actriz y modelo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacó que este reconocimiento pone en valor su talento y su proyección internacional, al haberse convertido en una de las artistas más influyentes del pop tras una trayectoria que comenzó cuando apenas era una niña, precisamente, en la cadena autonómica, Canal Sur. Ana Mena ya cantaba y bailaba en el programa Menuda Noche de Juan y Medio, al igual que el también exitoso Abraham Mateo.

Con varios Discos de Platino y de Oro en países como México y Argentina y varias giras, como el brillante Bellodrama Tour, que la llevó por más de cincuenta ciudades de España y Latinoamérica, Ana Mena se ha consolidado como uno de los rostros más internacionales de la música andaluza. También ha participado en series y películas, trabajando con directores de prestigio. Recientemente llegó a las salas de cine de la mano de su pareja, Óscar Casas, en el marco del filme Ídolos.