Adif obliga a Iryo, Ouigo y Renfe a retrasar hasta el 23 de marzo los viajes en tren directos entre Málaga y Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Adif ha obligado a Iryo y Ouigo a cancelar los viajes directos entre Málaga y Madrid hasta al menos el 23 de marzo debido a un desprendimiento en la vía. La incidencia, causada por lluvias y ocurrida el 18 de enero, mantiene interrumpida la infraestructura ferroviaria en la línea Málaga-Madrid. Actualmente solo Renfe ofrece servicio entre Málaga y Madrid, con menos frecuencias y parte del trayecto realizado en autobús por el corte en la vía. Iryo devolverá automáticamente el dinero de los billetes afectados y ofrece un teléfono de atención para dudas de los usuarios.

Si había comprado un billete de Iryo o Ouigo para viajar en tren los primeros días de marzo entre Málaga y Madrid ya puede ir buscando otra opción.

Ambas compañías se han visto obligadas a cancelar todos los viajes con origen o destino Málaga al menos hasta el 23 de marzo próximo.

El motivo es que, pese a la reapertura de la parte del trazado afectada tras el trágico accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, la infraestructura en la línea Málaga-Madrid sigue interrumpida por un desprendimiento ocurrido el pasado 18 de enero.

Transcurridos más de un mes desde esa incidencia, causada por las importantes lluvias caídas en la provincia, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sigue sin haber reparado los desperfectos. A priori, según los datos aportados, la incidencia se prolongará hasta finales de marzo.

Si esta nueva fecha se acaba cumpliendo, no habrá servicio de Iryo y Ouigo entre Málaga y Madrid en algo más de dos meses, con todo lo que ello implica desde el punto de vista económico ya que es un servicio con alto grado de ocupación.

Iryo ha señalado que cancelará y devolverá automáticamente el dinero de los billetes adquiridos y ofrece el teléfono 910 150 000 para aclarar dudas.

En estos momentos solo se puede ir en tren desde Málaga a Madrid a través de Renfe.

Aunque de una manera claramente precaria. No sólo porque hay menos frecuencias, sino porque el viaje se puede prolongar unas 4 horas y media. ¿Por qué? Porque hay una parte del trayecto que ha de realizarse en autobús hasta que sea reparado el problema que afecta a la vía a la altura de Álora.

Desde el pasado 18 de febrero, Renfe tiene activo un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa del desprendimiento de un muro de contención.