Trabajadores del Metro en Málaga anuncian "movilizaciones" por el "bloqueo" en la negociación del convenio

Imagen de uno de los trenes del Metro de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Los trabajadores del Metro de Málaga han anunciado movilizaciones por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo. La plantilla reclama regular la conducción continuada para reducir la fatiga y el desgaste del personal, especialmente en los turnos. Exigen la regulación efectiva de la jubilación parcial y la equiparación de condiciones laborales con otras explotaciones del sector. Piden mejoras organizativas para garantizar la estabilidad, conciliación y evitar la pérdida de poder adquisitivo con los incrementos salariales.

Posible conflicto laboral en el Metro de Málaga. Los trabajadores se han reunido en una asamblea general y anuncian "movilizaciones" por el bloqueo existente en la negociación del convenio colectivo.

Según explican desde el comité de empresa, no hay acuerdo entre empresa y empleados "poniendo en riesgo el avance del convenio colectivo".

Los trabajadores afirman que han hecho una propuesta que ha sido rechazada por la directiva, que se atiene a una oferta realizada el 22 de enero, de forma que hay "inmovilismo y bloqueo".

La plantilla pide regular la conducción continuada "con el objetivo de reducir la fatiga y el desgaste derivados de la actual organización del trabajo".

En este sentido, exponen que "diversos análisis internos, incluido el estudio psicosocial realizado recientemente, reflejan una carga laboral significativa en determinados puestos, especialmente en aquellos con trabajo a turnos, lo que hace necesario abordar mejoras que garanticen un entorno laboral saludable".

También exigen la regulación efectiva de la jubilación parcial, la adecuación al puesto de trabajo garantizando alternativas reales y no discrecionales, la equiparación progresiva de aquellos colectivos que actualmente presentan condiciones menos favorables respecto a otras explotaciones del sector, la mejora de condiciones organizativas que permitan estabilidad, previsibilidad y conciliación y la garantía de que los incrementos salariales contemplen mecanismos que eviten la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla.