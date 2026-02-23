Más de 50 diseñadores de moda flamenca protagonizan en Málaga la Pasarela 'Con 2 Lunares'

Las claves nuevo Generado con IA Más de 50 diseñadores de moda flamenca participaron en la Pasarela 'Con 2 Lunares' en Málaga, con más de 5.000 asistentes. El evento rindió homenaje al Teatro Cervantes, al Teatro del Soho CaixaBank y al artista Manuel Lombo por su contribución al flamenco. La diseñadora Susana Montes Cañada ganó el Concurso de Inspiración Rociera, en el que participaron casi veinte creadores. Makyre Eventos celebra 20 años de trayectoria y consolida la pasarela 'Con 2 Lunares' como referente de la moda flamenca en Málaga.

La Pasarela de Moda Flamenca Con 2 Lunares, organizada por Makyre Eventos Con 2 Tacones, ha cerrado con éxito su edición de 2026. Al evento asistieron más de 5.000 personas y contó con la participación de más de 50 diseñadores del sector.

El público malagueño ha podido conocer las tendencias en moda flamenca de este año. Además, también han disfrutado de una zona expositiva con stands de distintas firmas y un espacio habilitado para la interacción directa con el público, reforzando la experiencia tanto profesional como participativa del encuentro.

En esta edición, la Pasarela Con 2 Lunares ha querido rendir homenaje, en primer lugar, al Teatro Cervantes, referente histórico de la vida cultural malagueña y escenario imprescindible para el flamenco a lo largo de generaciones.

El reconocimiento fue recogido por su director, Juan Antonio Vigar, y entregado por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.

Asimismo, se ha distinguido al Teatro del Soho CaixaBank, por su apuesta firme y valiente por la creación contemporánea y la difusión artística, incorporando el flamenco a su programación con una mirada actual y abierta. El galardón fue recogido por su directora, Aurora Rosales, de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El tercer reconocimiento ha recaído en el artista Manuel Lombo, por una trayectoria sólida y coherente, marcada por la sensibilidad, el respeto a la raíz y su capacidad para acercar el flamenco a nuevos públicos sin perder autenticidad. El premio fue entregado por la Diputación de Málaga, a través de la diputada de Desarrollo Económico y responsable de la marca Málaga de Moda, Esperanza González.

Pasarelas 2026

Durante las pasarelas el apoyo al cante y el baile ha estado presente de la mano de los artistas malagueños Genara Cortés con Francisco Guerrero a la guitarra, la bailaora Lucía González junto al guitarrista Abelito Soto, la bailaora Carmen Camacho, la escuela de Enrike Vicent o la voz de Rosa Linero.

Asimismo, la diseñadora Susana Montes Cañada fue la ganadora del Concurso de Inspiración Rociera, obteniendo un bono regalo de Ribes y Casals valorado en trescientos euros.

En dicho certamen han participado casi una veintena de diseñadores poniendo el acento en la creatividad emergente y la vertiente solidaria del evento ya que lo destinado irá para la Real Hermandad del Rocío de Málaga.

El jurado contó con los diseñadores Susana Hidalgo y Carlos Montesco, Curra García, hermana mayor de la Real Hermandad, Javier Arcas, delegado de cultos de la hermandad y María Luque, modelo y Miss Mundo Málaga 2025.

La zona expositiva y de venta se podrá visitar de manera gratuita en la que participan las siguientes firmas: Ana Lanas, Alegría Flamengo Málaga, NP Consultora de Belleza, Berillús, Julieth Joyas , Mayahuel, Merkatelas , Ribes & Casals,Cándido Luís, AV Alba Verdú, Astrid Höhle, Elena Fajardo, Para ti complementos, MonteColina y D la Esperanza.

Inicios de Con 2 Lunares

Makyre Eventos celebra 20 años de trayectoria en la organización de eventos y una amplia experiencia en pasarelas de moda flamenca. Macarena Regueira, CEO de Makyre Eventos Con 2 Tacones, fue una de las impulsoras de esta cita flamenca hace 10 años, 7 de ellos bajo otra denominación y por tercer año consecutivo este proyecto propio, que continúa creciendo tanto en contenidos como en proyección. Con 2 Lunares mantiene su esencia original, apostando por el talento andaluz, la calidad creativa y el cuidado de cada detalle organizativo.