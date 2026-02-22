Rescatan en helicóptero a una mujer de 63 años tras fracturarse el tobillo en el Pico Jabalcuza en Torremolinos

Rescatan a una mujer en Torremolinos con el tobillo roto

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a una mujer de 63 años que se había fracturado el tobillo en las proximidades del Pico Jabalcuza en el término municipal de Torremolinos.

El rescate, según han explicado fuentes consultadas por este periódico, se ha llevado a cabo sobre las 14.45 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado guardias civiles del Grupo de Rescate en Montaña con el apoyo de la Guardia Civil de Granada.

Tras una hora de trabajo, aproximadamente, han conseguido elevar a la accidentada que se trataba de una vecina de Almería. Ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital del Valle del Guadalhorce.