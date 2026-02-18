Salado urge al Gobierno a rectificar e incluir a las diputaciones en el plan de ayudas por las borrascas

Imagen de archivo de Francisco Salado en una de las carreteras afectadas por la borrasca. Diputación de Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha solicitado al Gobierno de España que incluya a las diputaciones provinciales en el paquete de medidas y ayudas aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a los daños ocasionados por las distintas borrascas que han afectado a Andalucía y Extremadura.

Una línea de actuación que dispone de 2.000 millones, con los que se busca colaborar con los ayuntamientos en la reconstrucción y reparación de las infraestructuras dañadas. Asimismo, se pide la autorización para usar el superávit y remanentes para inversiones con ese destino.

Salado ha destacado que la recuperación de la provincia de Málaga es "tarea de todos" y ha valorado positivamente la puesta en marcha de un plan de apoyo dirigido a ayuntamientos, empresas, comercios, familias y a sectores como la ganadería, la agricultura y la pesca.

No obstante, ha señalado que el Ejecutivo central "se ha olvidado de las diputaciones provinciales", pese a que, como en el caso de Málaga y Cádiz, han sufrido importantes daños en su red provincial de carreteras, fundamentales para garantizar la movilidad principalmente con los municipios del interior.

El presidente ha subrayado que la reparación de estas infraestructuras supondrá un importante esfuerzo económico.

En este sentido, ha insistido en que "cualquier apoyo adicional permitiría un ahorro significativo y facilitaría destinar más recursos a planes específicos para los municipios más afectados, así como a sectores especialmente castigados por los temporales, como la agricultura y la ganadería".

Asimismo, ha lamentado que, pese a haberse autorizado la utilización del remanente y el superávit de 2025 a distintas administraciones públicas, las diputaciones provinciales no estén en principio incluidas en esta medida, en la que no se las menciona.

"Esta decisión nos coloca en una situación complicada, con gastos extraordinarios derivados de los daños para los que se podrían utilizar recursos propios que ya se disponen como los remanentes de Tesorería", ha señalado.

El presidente ha recordado que esta situación se produce en un contexto especialmente complejo para la provincia de Málaga, marcado por las dificultades en el tráfico ferroviario con Madrid, lo que supone un perjuicio añadido para el turismo, principal motor económico de la provincia, con pérdidas superiores al centenar de millones de euros.

Por todo ello, ha expresado su confianza en que el Gobierno rectifique e incluya a las diputaciones provinciales en el plan de ayudas.

"La recuperación será más eficaz y eficiente si contamos con todos los recursos disponibles. Solo así podremos recuperar cuanto antes la normalidad en nuestra provincia", ha concluido.