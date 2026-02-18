El grito de socorro de Ángela en una cuenta secreta en redes: llevaba semanas alertando de un posible intento de suicidio

Una ilustración de una niña con móvil y un punto y coma. ChatGPT // RAE

Decía el autor de la comparsa gaditana Desas3, Jesús Bienvenido, que mientras la salud mental siga siendo un estigma, seguiremos pagando el castigo de no acallar ese ruido cuando empiezan a gritar los silencios.

Silencios que gritaban, como el de Ángela, la adolescente de 14 años que el pasado 14 de febrero decidió acabar con su vida en el sótano de su casa en Benalmádena, sin que su familia, que la buscaba desde la tarde, pudiera imaginar el terrible desenlace.

Su hermano, de apenas 23 años, la encontró inconsciente cuando faltaban unos minutos para la medianoche. Aunque la Policía Local, que ya estaba alertada de su desaparición, pidió asistencia sanitaria urgente, nada se pudo hacer por salvar la vida de la niña, que se encontraba en tratamiento psicológico desde hace un año, según ha informado su familia a la prensa.

En un primer momento, la familia trasladó a los agentes que su hija estaba siendo víctima de un posible caso de acoso. Pero desde la Junta de Andalucía insisten en que “no constaba ninguna denuncia por parte de la familia sobre una posible situación de acoso en el centro” en el que estudiaba, el I.E.S Benalmádena.

De hecho, este martes por la noche, la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía ha enviado un comunicado a la prensa donde explican que los inspectores abrieron una investigación en el centro a raíz de la muerte de la alumna que contiene informes tanto de la dirección del centro, como de los tutores de los dos últimos cursos y del departamento de orientación, así como información sobre las reuniones mantenidas con el jefe de estudios y la maestra de Pedagogía Terapéutica.

En dicha investigación, dice el comunicado, todas las partes transmiten la misma información: no hubo ninguna alerta ni indicio de una posible situación de acoso escolar y en ningún momento, ni la familia ni la propia alumna, comunicaron al centro que lo sufriera. Tampoco consta ninguna comunicación de compañeros o de profesores advirtiendo de que sufriera acoso escolar.

Desde el I.E.S Benalmádena, hasta el momento, no han hecho declaraciones públicas al respecto ni han publicado en redes sociales ningún post de condolencias a la familia. Si bien, las banderas del instituto ondean a media asta en señal de duelo por Ángela. Cabe señalar que según han informado desde Educación, en la actualidad el IES Benalmádena mantiene abiertos cinco protocolos de prevención por conductas autolíticas y un protocolo de acoso escolar.

La información recabada sobre Ángela por los inspectores concluye que era una alumna bien integrada en el aula y su buena predisposición le llevó a ser elegida como delegada de clase por sus compañeros en el presente curso escolar. Las reuniones que ha mantenido el centro con la familia a lo largo de estos años han tratado, principalmente, sobre las justificaciones de algunas faltas de asistencia, así como sobre temas académicos y de su evolución escolar.

Descartado supuestamente un caso de acoso en el aula, Educación abría este martes la puerta a la hipótesis del ciberacoso, que está siendo investigada por la Policía Nacional. Los investigadores se encuentran trabajando en la inspección del contenido de los dispositivos digitales de Ángela: su móvil y una tableta con la que navegaba por Internet.

La menor tenía cuenta propia en redes sociales como TikTok o Instagram donde utilizaba su nombre. Pero según ha podido saber este periódico, también utilizaba al menos una cuenta de TikTok de manera anónima. Solo con un punto y coma, un símbolo que en redes sociales es mucho más que una herramienta de puntuación.

El punto y coma en redes no siempre implica ideación suicida directa, pero sí suele estar vinculado a una narrativa de dolor o resistencia de aquel que lo usa en Internet. Una forma silenciosa de decir “sigo aquí”, aunque lo esté pasando mal. Si en su perfil con nombre y foto Ángela daba algunas pinceladas de su situación en sus posts compartidos, en este, directamente, contaba sus intenciones a gritos.