Un coche cae al río Guadalhorce tras precipitarse por un puente en Álora: había una persona atrapada

Las claves nuevo Generado con IA Un coche se precipitó por el puente de Los Caballos en la A-343 en Álora y cayó al río Guadalhorce. Una persona quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia. Bomberos, Guardia Civil y sanitarios participaron en el operativo para sacar el coche del río. Por el momento se desconoce el estado de la persona rescatada y si necesitó atención médica.

Una persona ha tenido que ser rescatada de su vehículo tras precipitarse por el puente de Los Caballos en la A-343 en Álora sobre las 20.00 horas de este lunes, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Málaga.

La sala ha movilizado a efectivos del Cuerpo Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil y sanitarios que se han trasladado al lugar de los hechos para sacar el coche del río Guadalhorce.

Los alertantes, según las fuentes consultadas, aseguraban que cabía la posibilidad de que en el interior del vehículo hubiera alguien. Finalmente, una persona ha sido rescatada. Por el momento se desconoce el estado de la víctima y si ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.