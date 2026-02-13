La Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda, entre las zonas preferidas de Andalucía para celebrar San Valentín

Las claves nuevo Generado con IA La Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda destacan como destinos preferidos en Andalucía para celebrar San Valentín en casas rurales. Las casas rurales de ambas comarcas prevén alcanzar un 60% de ocupación durante el fin de semana del 13 al 15 de febrero, impulsadas por el buen tiempo previsto. Guaro alcanzará un 68% de ocupación y Ronda un 63%, siendo los municipios más demandados de sus respectivas zonas. Los visitantes, principalmente españoles, buscan casas con encanto, chimenea o jacuzzi, y la estancia media es de dos noches con un precio de 27 euros por persona y noche.

Pasar el fin de semana en una casa rural del interior de Andalucía es este año una de las opciones preferidas de las parejas para celebrar el Día de los Enamorados.

Y dentro de la amplísima oferta existente en Andalucía, los establecimientos existentes en la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda, ambas en la provincia de Málaga, se han convertido en las zonas preferidas de toda la región.

Así lo confirman las previsiones de Ruralidays.com, la principal plataforma de alojamientos turísticos rurales de España.

A pesar de las fuertes lluvias de los días previos, las ganas de una escapada de invierno en pareja o con amigos, unidas a la previsión de tiempo soleado el próximo fin de semana, hacen que las casas rurales de ambas comarcas ronden el 60% de ocupación para el fin de semana del 13 al 15 de febrero.

Aunque la demanda se ha resentido por la situación meteorológica, la plataforma espera que se recuperará con las peticiones de última hora.

Como municipios más destacados, en la Sierra de las Nieves, Guaro tendrá un 68% de ocupación; y en la Serranía, será la ciudad de Ronda la que cope el mayor número de reservas, al 63%.

"Para este fin de semana, los clientes buscan principalmente naturaleza, gastronomía y la posibilidad de hacer visitas culturales a los pueblos", destaca Félix Zea, cofundador de Ruralidays.

Estancia media

La estancia media será de dos noches, con entrada el viernes, 13 y salida el domingo, 15 de febrero.

Además, son tantas las parejas que deciden pasarlo en la intimidad, como los grupos de varias parejas de amigos que lo celebran juntas. La procedencia es principalmente de clientes españoles y de cercanía, de otras partes de Andalucía y de España, al ser solo un fin de semana.

"Los clientes buscan sobre todo casas con encanto, y el equipamiento más demandado es la chimenea", comenta Zea, quien añade: "También son muy cotizadas las viviendas que equipan servicios de categoría premium, como el jacuzzi". El precio medio es de 27 euros por persona y por noche.

Además de la celebración de San Valentín, las casas rurales reciben en estas fechas a un buen número de clientes extranjeros, aunque con una tipología de viaje que es ajena a esta circunstancia concreta.

En su mayoría, se trata de viajeros de Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Francia, y su estancia media es de casi nueve noches, frente a las dos noches de los clientes nacionales. De este modo, la ocupación media para este fin de semana será del 59% en Andalucía, donde destacan Granada (61%), Málaga (60%), Cádiz (59%) y Sevilla (53%).