Así es el histórico desembalse de la presa 'fantasma' de Los Caballeros, en Málaga

Una imagen nunca vista en décadas. La presa de los Caballeros, construida hace unos cien años en el término municipal de Montejaque, en la provincia de Málaga, ha empezado a desembalsar a las 09:02 horas de este viernes después de que el nivel haya rozado el punto crítico de desbordamiento.

Los datos apuntan a que el caudal de salida es de unos 200 metros cúbicos por segundo. Más allá de las espectacularidad de las imágenes ofrecidas, desde la Junta de Andalucía se remarca que no existe riesgo para la población.

Desde los ayuntamientos de la zona han emitido avisos a lo largo de esta mañana para informar a sus vecinos. Entre ellos el Ayuntamiento de Benaoján, que en sus redes sociales ha informado: "La presa de Montejaque ya está vertiendo por aliviadero superior, demostrando que funcionan los sifones y el mecanismo que tiene sin probar desde hace más de un siglo".

"Tenemos que estar contentos. Ahora los expertos van a comprobar cómo funciona tras la laminación del sistema de cuevas Hundidero-Gato y van a estar muy pendientes del cauce. Hay que seguir tranquilos de que los trabajos preventivos se han hecho y no hay riesgos para la población", añade el mensaje.

El paso ahora dado se produce después de que hace días saltasen todas las alarmas por el elevado nivel de agua embalsada que presentaba el embalse. De hecho, esto motivó el desalojo de 160 vecinos aguas abajo, en la Estación de Benaoján.

Desde la Junta han informado de que el agua está transitando como se esperaba por los sistemas de la Cueva del Hundidero, durante cerca de 8 kilómetros de galerías, y saliendo por la Cueva del Gato.

El caudal de salida que se estimó era de 345 m3/s, pero actualmente está saliendo a 200 m3/s. La laminación del sistema de cuevas está siendo aún mejor de lo previsto.

Desde este último tren de borrascas, la presa de Montejaque, así como los sistemas de cuevas Hundidero-Gato, está siendo monitorizada y vigilada las 24 horas del día por parte de Endesa, la propietaria de la presa, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la Delegación Territorial en Málaga, la Guardia Fluvial de Aguas y los Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; así como por la Guardia Civil y la UME.

Esta vigilancia continua se ha mantenido en la Estación de Benaoján, Estación de Jimera de Líbar y Estación de Cortes de la Frontera, así como desde la junta de los ríos donde confluye el río Guadiaro con el río Genal a su paso por el municipio de Secadero y San Martín del Tesorillo, hasta su desembocadura.

Ante la posible crecida del río Guadiaro tras la apertura de los aliviaderos de la presa de Montejaque, se llevó a cabo hace varios días un desalojo preventivo de unas 180 personas de la Estación Benaoján, por decisión de la Dirección de las Emergencias en Andalucía, para evitar riesgos.