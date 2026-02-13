La Diputación convierte un palacio del siglo XVIII en el nuevo corazón cultural de la Generación del 27 en Málaga

Imagen de la fachada principal del Palacio de Valdeflores. Diputación de Málaga

El histórico Palacio de Valdeflores, que se levanta en el Centro de Málaga capital y que es propiedad de la Diputación provincial, ya tiene destino.

Sede del Servicio de la Mujer de la institución supramunicipal durante décadas, pasa a convertirse en un nuevo espacio cultural de la ciudad, dedicado por completo a la Generación del 27.

La institución ha rehabilitado el emblemático edificio del siglo XVIII para convertirlo en el centro de referencia en España y liderar el centenario del brillante grupo de creadores, que eclosionó en Málaga durante los años 20 del siglo pasado. Para ello, ha asumido una inversión superior a los 1,5 millones de euros.

La Diputación dobla su apuesta y pondrá esta joya arquitectónica, con más de 1.100 metros cuadrados, a disposición de su Centro Cultural Generación del 27, único ente de este país que preserva en su conjunto el legado de la Edad de Plata de la cultura española, desde 1984.

El presidente del ente, Francisco Salado, ha recorrido este viernes el céntrico Palacio de Valdeflores y puesto en valor la apuesta por "reforzar aún más el liderazgo cultural de Málaga".

Interior del Palacio de Valdeflores. Diputación de Málaga

"Vamos a encargar un proyecto museográfico y cultural moderno y dinámico, que explicará al mundo qué fue la Generación del 27, y dentro de poco tiempo el Centro Cultural desplegará su actividad aquí", ha detallado.

El objetivo es que el edificio, localizado en la calle Carretería, sea la sede principal de la conmemoración nacional del Centenario del 27.

Salado ha resaltado "la vocación de liderazgo a nivel nacional" con la que Málaga se posiciona para la conmemoración del centenario. Y ha reforzado sus argumentos al insistir en que en esta provincia se produjo "el nacimiento de la Generación del 27".

"No deberíamos tener ni que recordarlo, pero aún hay quien no quiere enterarse de que esta fue la provincia española en la que tuvo su origen aquel irrepetible grupo de intelectuales", ha manifestado.

Espacio muy vivo

El Palacio de Valdeflores será el escenario de recitales, veladas literarias, exposiciones, actuaciones diversas o conferencias.

También será centro de estudio e investigación. "En los próximos meses, este número 60 de la calle Carretería pasará a ser un espacio muy vivo, en constante celebración y abierto –como aquel brillante grupo de intelectuales- a la confluencia de variadas disciplinas culturales y artísticas", ha enfatizado el presidente de la Diputación.

Además, la sala de la chimenea albergará el grueso de la programación en la primera planta y pasará a llamarse Ciudad del Paraíso, en homenaje al poema con el que Vicente Aleixandre le declaró su amor a Málaga.

Entre las actuaciones principales, se han recuperado las pinturas murales originales de la fachada. Datan del siglo XVIII y habían permanecido ocultas -durante siglos- bajo diversas capas de pintura.

Patricia Navarro, Francisco Salado y Francisco de la Torre en el balcón del Palacio de Valdeflores. Diputación de Málaga

Además, en el interior del palacio se aprecia la aparición de distintos fragmentos del lienzo de la muralla medieval que delimitaba el centro histórico. Y, en los techos de la biblioteca de la primera planta, destacan las pinturas al óleo firmadas por el pintor malagueño José Fernández de Alvarado, discípulo de Antonio Muñoz Degrain.

A nivel general, se han redistribuido los espacios interiores y se han eliminado todas las actuaciones realizadas durante la vida anterior del inmueble. Igualmente, se han sustituido todas las instalaciones y se han rehabilitado las carpinterías originales del patio, y del resto de estancias.