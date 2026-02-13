Casi 200 desalojados de tres municipios de la provincia de Málaga vuelven a casa: el cauce del Guadiaro está estable

Las claves nuevo Generado con IA 181 vecinos de tres municipios de Málaga pueden regresar a sus casas tras ser desalojados por riesgo de inundación. Los residentes de la Estación de Benaoján, Estación de Jimera de Líbar y Estación de Cortes de la Frontera habían sido evacuados por la crecida del río Guadiaro. La Dirección de Emergencias de Andalucía ha autorizado el regreso tras comprobar que el cauce del Guadiaro está estable.

Vecinos de la Estación de Benaoján, de la Estación de Jimera de Líbar y de la Estación de Cortes de la Frontera que habían sido desalojados por el riesgo de inundación provocado por la crecida del río Guadiaro tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, podrán volver a sus casas este viernes.

Así lo ha decretado la Dirección de Emergencias de Andalucía este mediodía. En concreto, los desalojados podrán volver a partir de las 16.00 horas a sus hogares, después de que hayan comprobado que los niveles del cauce del río Guadiaro son estables.

En total los que pueden regresar a sus casas son 181 personas. De este total, 129 son vecinos de la Estación de Benaoján; 40 de la Estación de Jimera de Líbar; y 12 de la Estación de Cortes de la Frontera.