Las lluvias se resisten a dejar Málaga: Alpandeire registra los mayores acumulados de la jornada con 65 litros

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

Las lluvias volvieron a ser las protagonistas de este pasado jueves en Málaga obligando a cerrar carreteras y a desalojar familias por el desprendimiento de piedras y laderas. Los acumulados no alcanzaron las cifras del pasado miércoles, pero han superado los 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

Alpandeire y Cortes de la Frontera son por segundo día consecutivo los dos municipios donde más ha llovido. En la primera, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cayeron ayer 65 litros por metro cuadrado y en Cortes de la Frontera 60,8 litros.

De esta manera, en el río Guadiaro en Majaceite llegaron ayer a los 57,1 litros, según la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía. En Majada de las Lomas los acumulados alcanzaron los 46,7 litros y en Guadalmansa los 44 litros.

Ronda, uno de los municipios de la provincia que se mantuvo en alerta, recogió 40,7 litros y en el río Genal a su paso por Jubrique llegaron a los 41,8 litros.

Por otro lado, en zonas como Los Reales se registraron 36,7 litros; en Guadalmina fueron 35,3; en Ojen 35; y en Pujerra 30,5.

Pese a que los acumulados de este jueves fueron inferiores a los del miércoles, las incidencias se sucedieron durante toda la jornada.

Entre las incidencias destacaron el corte de carreteras en el interior como, por ejemplo, la MA-8301 que une Estepona con Jubrique, tuvo que cerrarse al tráfico debido al desprendimiento de piedras y la caída de pinos. Efectivos de bomberos trabajaron en el terreno y lograron abrir la vía tiempo después.

Unos 23 vecinos de la localidad de Benaoján fueron desalojados en la tarde de este jueves de sus casas por un desprendimiento de una ladera durante el paso de la borrasca 'Leonardo' por la provincia de Málaga, sin que consten daños personales.

Además, el pabellón El Fuente de Ronda y el Centro de Mayores de la localidad se habilitaron para recibir a unos 1.600 vecinos de Grazalema después de que la Junta de Andalucía evacuara todo el municipio ante las intensas lluvias.