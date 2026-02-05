Las lluvias de las últimas semanas cambian el mapa hídrico de Málaga: los embalses albergan cerca de 450 hm3

Los embalses de Málaga se encuentran en una situación hídrica que hacía años que no tenían gracias a las precipitaciones registradas en las últimas semanas y se han coronado este miércoles con la llegada a Andalucía de la borrasca Leonardo.

La situación en la que se encuentran los embalses no se veía desde hace años. El aumento de las reservas hídricas lleva siendo continuado desde finales del pasado mes de diciembre y con la borrasca Leonardo se ha coronado, pese al impacto negativo que ha tenido sobre algunas poblaciones.

Ese incremento de las reservas ha sido muy llamativo durante toda la tarde de este pasado miércoles mientras Leonardo azotaba a casi toda Andalucía. A las 00.00 horas del pasado miércoles, los siete pantanos de Málaga contenían 404,9 hectómetros. A las 13.00 horas estaban al 70,02% de su capacidad con 422,3 hectómetros y a las 21.00 horas las reservas habían subido hasta los 442.

Atrás ha quedado por completo la sequía que hasta el año pasado tenía en vilo a toda la provincia. En concreto, los embalses malagueños actualmente contienen 271 hectómetros más que el año pasado, llegando a situarse en los 442,88 hectómetros (72%).

Lo más destacado de la situación de los pantanos de la provincia es que el embalse del Limonero está por encima del 100% de su capacidad. Según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, la presa alberga algo más de 15 hectómetros cuando su capacidad total es de 14.

La situación del Casasola es parecida. Este embalse que contiene 15,79 hectómetros va a desembalsar este jueves a partir de las 9.00 horas, según informó ayer el Ayuntamiento de Málaga a través de sus redes sociales.

Asimismo, el Guadalteba es el pantano con más agua de toda la provincia tras las precipitaciones de las últimas semanas. En estos momentos contiene 131,85 hectómetros (86%), 25 más que hace una semana y 100 más que hace un año.

El siguiente con mayor reservas hídricas es el de la Viñuela que actualmente alberga 99,61 hectómetros (60,60%). Esto quiere decir que en una semana su acumulado ha aumentado 14 hectómetros en una semana y, con respecto al año pasado, hay más de 64 hectómetros.

El Guadalhorce está al 59,6% de su capacidad y contiene 74,96 hectómetros, 13 más que hace una semana y casi 60 más que hace un año.

El caso del Conde de Guadalhorce y la Concepción es el contrario al del resto de pantanos, puesto que tienen menos agua que hace una semana. Eso sí, más que hace un año.

En concreto, el Conde de Guadalhorce está al 89,5% de su capacidad y tiene 59,56 hectómetros, reservas similares a las de hace una semana y 32 más que hace un año.

En la Concepción están al 79,46% con 45,72 hectómetros. Unos tres hectómetros menos que hace una semana, pero 7 más que hace un año.