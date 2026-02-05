Confirmado y rubricado: Málaga será la sede europea de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Francisco de la Torre junto a Ehud Keinan, acompañado de Alicia Izquierdo y de directivos de la IUPAC.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga será la nueva sede europea de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) junto con Roma. La secretaría de la IUPAC se traslada desde Carolina del Norte, EE.UU., donde estuvo 29 años, al Rectorado de la Universidad de Málaga. El convenio firmado estará vigente hasta 2029, con posibilidad de prorrogarse cuatro años más. La iniciativa refuerza el posicionamiento internacional de Málaga como nodo científico y tecnológico de primer nivel.

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) es la máxima institución mundial en la estandarización química, es decir, establece los estándares internacionales para la nomenclatura, terminología, métodos de medición y masas atómicas. Es el organismo que propone, por ejemplo, la inclusión de nuevos elementos en la tabla periódica.

Se fundó en 1919 y su primer presidente fue el francés Charles Moureu. El actual presidente es Ehud Keinan y este jueves ha estado en Málaga para un acto importante.

Ha suscrito con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, que Málaga sea la sede europea de este organismo junto con Roma.

La secretaría de la IUPAC ha estado 29 años en Carolina del Norte (Estados Unidos) y ahora se traslada a Europa. En Málaga estará en la sede del Rectorado de la Universidad.

Este jueves se ha firmado el convenio para atar todos los cabos, que estará vigente hasta 2029 y con posibilidad de prorrogarlo durante cuatro años más.

Teodomiro López y Ehud Keinan tras la firma del acuerdo.

"Esta iniciativa refuerza de manera muy significativa el posicionamiento internacional de la ciudad como nodo científico y tecnológico de primer nivel", han explicado desde el Ayuntamiento de Málaga.

Ha habido dos actos de firma. Uno en el Ayuntamiento de Málaga y otro en el Rectorado de la UMA. Keinan no ha tenido que andar mucho porque ambas sedes están a escasos metros.