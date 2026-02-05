La borrasca Leonardo se hace notar en Málaga y deja hasta 180 litros por metro cuadrado en algunas zonas del interior

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

La borrasca Leonardo tuvo en vilo a toda la provincia de Málaga durante este pasado miércoles. Las lluvias se registraron durante toda la jornada provocando el desbordamiento de ríos, el corte de carreteras y que cientos de vecinos de algunas zonas rurales de Ronda se quedaran incomunicados.

De esta manera, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, los caudales de los ríos no pararon de aumentar, al mismo tiempo que crecían los acumulados en prácticamente toda la provincia, pero sobre todo en municipios del interior.

En concreto, los mayores acumulados de este miércoles se han registrado en Alpandeire, Cortes de la Frontera, Gaucín, Jubrique, Pujerra, Ronda, en el río Guadiaro en Majaceite, Guadalmina, Guadalmansa, Guadaiza, Los Reales y Cuevas del Becerro.

Alpandeire, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha sido la localidad malagueña en la que más llovió ayer. La estación de este municipio registró durante este miércoles un acumulado de 180,8 litros por metro cuadrado. Así, en Cortes de la Frontera llegaron a los 161,4 litros y en Gaucín 115,6 litros.

Por otro lado, el río Genal a su paso por Jubrique se coronó también como uno de los puntos en el que más agua ha dejado la borrasca Leonardo este miércoles, según la Red Hidrosur. En concreto, cayeron 149,6 litros por metro cuadrado, con un acumulado de 85,4 litros en 12 horas.

De cerca le ha seguido la estación del río Guadiaro en Majaceite. En ese punto, la Red Hidrosur, registró ayer 146,1 litros por metro cuadrado, dejando un acumulado de 12 horas superior a los 82,2 litros.

Más de 100 litros se llegaron a registrar en las estaciones de Guadalmina y Guadalmansa. En concreto, en la primera fueron 108,6 litros y en la segunda 105,4 litros.

En el caso de Ronda, el acumulado alcanzó los 97,7 litros por metro cuadrado al cierre de esta edición a las 21.00 horas. Al igual que en Guadaiza con 94,2 litros, en Los Reales 91,7 litros y en Cuevas del Becerro 81,4.

Cabe señalar que en el río Guadalteba a su paso por Teba, uno de los puntos que más preocupó durante la pasada jornada, se registraron 55,6 litros por metro cuadrado.

En el río Guadalhorce también hubo acumulados significativos. A su paso por Archidona llegaron a los 52,6 litros por metro cuadrado; en Bobadilla fue de 39,7 litros; en Aljaima, 21,4 litros; y en Cártama, 19,1 litros.