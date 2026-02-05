Las alertas amarillas por lluvia y viento continúan en Málaga: la Aemet activa avisos en la provincia este fin de semana

El mapa de las alertas de la Aemet de este sábado. Aemet

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet mantiene la alerta amarilla por lluvias y viento en la provincia de Málaga durante el fin de semana. En la comarca de Ronda, se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas el viernes y hasta 60 litros el sábado. Las rachas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en Ronda, la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía. En la Costa del Sol y la Axarquía también se esperan olas de hasta 3 metros y vientos de fuerza 7 a lo largo del sábado.

La lluvia no da tregua a Málaga y los avisos por lluvia, viento y fenómenos costeros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) van a seguir activándose los próximos días en la provincia.

Para este viernes, la Aemet va a activar el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la comarca de Ronda. La alerta arrancará el próximo viernes 6 de febrero a las 15.00 horas y se mantendrá hasta las 23.59 horas por una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En esta misma comarca, a las 12.00 horas, la Aemet va a activar la alerta amarilla por fuertes vientos. Los expertos prevén rachas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

De cara al sábado, los avisos van a seguir en Ronda y regresarán a la Costa del Sol, al Valle del Guadalhorce, Málaga capital y a la Axarquía.

En concreto, en Ronda habrá dos alertas. Por un lado, estará el aviso por lluvias ante el riesgo de llegar a los 60 litros en 12 horas. Comenzará a las 00.00 horas y terminará a las 23.59 horas. Por otro lado, también se activará de 09.00 a 20.59 horas otro aviso por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

En la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital habrá avisos por vientos (10.00 a 19.59 horas) y fenómenos costeros (12.00 a 23.59 horas). Las rachas de viento podrían llegar a ser de hasta 70 kilómetros por hora y en la costa habrá olas de 2 a 3 metros de altura con vientos de fuerza 7.

Esa posibilidad de que se puedan producir vientos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros también pondrá en alerta amarilla este sábado a la Axarquía. El aviso se activará a las 12.00 horas y se mantendrá durante toda la jornada.