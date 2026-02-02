Muere a los 62 años en Vélez-Málaga el periodista Manolo Fadón: un icono de la comunicación deportiva

Las claves nuevo Generado con IA Fallece a los 62 años el periodista deportivo Manolo Fadón en Vélez-Málaga, dejando una profunda huella en el periodismo malagueño. Nacido en Valladolid y criado en Málaga, Manolo Fadón desarrolló una extensa carrera en medios como Radio Popular, Antena 3 Radio, Diario Málaga Costa del Sol, La Gaceta de Málaga, Onda Cero y Diario SUR. Vinculado al balonmano y al deporte local, fue jefe de prensa del Club Balonmano Ivesur Málaga y miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga durante 28 años. Su carácter cercano y su pasión por el periodismo, el deporte y la vida cofrade le valieron el reconocimiento y cariño de compañeros y entidades como el Málaga C.F.

El periodista malagueño Francisco Manuel Fadón Vallejo, conocido profesionalmente como Manolo Fadón, ha fallecido este lunes a los 62 años en Vélez-Málaga, municipio en el que residía desde hacía años. Su muerte deja un profundo pesar en el periodismo provincial y supone la despedida de un profesional con una dilatada trayectoria en distintos medios de comunicación de Málaga.

Aunque nació en Valladolid el 14 de marzo de 1963, se trasladó a Málaga siendo niño, ciudad en la que desarrolló toda su carrera profesional. Era hijo de Paco Fadón, también periodista, exdirector de Radio Popular y pregonero de la Semana Santa malagueña en 1976. Padre e hijo compartieron, además, una estrecha vinculación con la Asociación de la Prensa de Málaga, entidad de la que Manolo Fadón fue miembro durante 28 años tras ingresar el 21 de mayo de 1997.

Sus primeros pasos en el oficio los dio precisamente en Radio Popular, donde inició un recorrido que le llevaría a especializarse en información deportiva. A lo largo de los años trabajó en Antena 3 Radio, Diario Málaga Costa del Sol, La Gaceta de Málaga y Onda Cero. También formó parte de la redacción de Diario SUR en dos etapas, la última durante la primera década de los años dos mil.

El deporte fue una constante en su vida. Desde joven estuvo ligado al balonmano por su paso como estudiante por Maristas y llegó a ejercer como jefe de prensa del Club Balonmano Ivesur Málaga. Mantuvo igualmente relación con otras disciplinas deportivas y con el tejido asociativo local.

En el plano personal, Manolo Fadón fue cofrade de la Misericordia y durante muchos años desempeñó la labor de hombre de trono del Cristo. Entre sus aficiones figuraban los dardos y el coleccionismo, rasgos de un carácter cercano y desenfadado que él mismo resumía con ironía en sus redes sociales.

En los últimos años se había apartado del ejercicio activo del periodismo y residía en Vélez Málaga, localidad de origen de su esposa. Su fallecimiento deja un recuerdo imborrable entre compañeros de profesión y en quienes compartieron con él su pasión por el periodismo, el deporte y la vida cofrade.

Su muerte ha causado reacciones en redes sociales de decenas de periodistas que le desean que "la tierra le sea leve" e incluso el Málaga C.F. le ha dedicado unas palabras de recuerdo, lamentando el fallecimiento de este "emblemático periodista deportivo".