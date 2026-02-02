Málaga arranca la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza tras casi 20 años de espera

Tras casi dos décadas de promesas incumplidas, Málaga da un paso histórico en su sanidad con la puesta de la primera piedra del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza.

Un complejo hospitalario que, atendiendo a la inversión programada y a sus dimensiones, está llamado a marcar un antes y un después en Andalucía.

El acto formal de arranque de los trabajos ha contado este lunes con la presencia de autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el arquitecto Carlos Lamela, responsable del diseño del macrocomplejo.

El Hospital Virgen de la Esperanza se convertirá una vez ejecutado en uno de los más grandes de toda España.

Contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos, 158 salas para especialidades médicas y áreas destinadas a docencia e investigación.

Su localización, en parte de los terrenos del Hospital Civil, permite configurar una ciudad sanitaria, al estar directamente conectado con el propio Civil y con el Materno Infantil.

"Va a ser una máquina hospitalaria de precisión y eficiencia, espectacular por su tamaño y diseño y va a situar a Málaga en la vanguardia sanitaria europea", ha valorado Moreno, quien ha deslizado que de no haber cumplido con el compromiso de poner en marcha la obra antes del final de la legislatura se hubiese ido.

El máximo dirigente andaluz ha defendido el impulso de esta iniciativa como un acto de justicia con la ciudad y la provincia; un territorio que suma anualmente del orden de 21.000 nuevos habitantes.

Déficit

Durante su intervención, el presidente andaluz ha recordado que cuando llegó a la Junta, en 2019, la sanidad malagueña estaba "a la cola de España", con una media de 118 camas por cada 100.000 habitantes, frente a las 236 a nivel nacional.

Desde entonces, ha subrayado, se han invertido unos 360 millones de euros en la mejora de la red sanitaria de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, ha enfatizado que el hospital es también un "símbolo de colaboración institucional", donde las alianzas entre Gobierno, Ayuntamiento y Diputación se traducen en beneficios directos para los ciudadanos.

La construcción de este gigantesco complejo fue adjudicado meses atrás a la alianza empresarial integrada por Sando, OHLA y Vialterra y supondrá una inversión (solo en la obra civil) de 543,3 millones de euros (IVA incluido). Una suma a la que habrá que sumar el equipamiento sanitario. El plazo de ejecución es de seis años y tres meses, lo que sitúa la conclusión de los trabajos en el horizonte de 2032.