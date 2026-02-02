Alcaldes de Málaga piden al Gobierno una inspección "integral" y un plan de inversiones en los Cercanías

Los alcaldes del Partido Popular de los municipios de Málaga que cuentan con línea de Cercanías han solicitado al Gobierno central una inspección "integral" de la infraestructura ferroviaria y un plan de inversiones.

Por medio de una carta abierta, los regidores piden al Ejecutivo actuaciones en las líneas C1 y C2 de la provincia "ante el preocupante deterioro de la red ferroviaria y las terribles consecuencias acontecidas". Estos ramales pasan por Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, en el caso de la línea 1; y Málaga, Cártama, Pizarra y Álora, en el caso de la línea 2.

De igual modo, exigen un plan de inversiones "con el que poder sufragar aquellos déficits o defectos que se puedan detectar en las vías o elementos colindantes durante las labores de inspección".

Los regidores explican que la motivación de esta carta se sustenta "en la creciente preocupación por la situación de este transporte ferroviario, que ha supuesto una ventaja y oportunidad para estos municipios durante las últimas cinco décadas; pero también ha sido fruto de polémicas y problemas por continuos retrasos, deterioro de las instalaciones y de los propios vehículos que transitan por las vías".

Añaden que "ante la más que probable hipótesis de que el presupuesto destinado al mantenimiento y actualización de los equipos no haya sido el adecuado en los últimos años, reiteramos esta petición para garantizar la seguridad de los cientos de miles de usuarios de esta modalidad de transporte, tan importante para la movilidad en nuestra tierra".

Las cartas están firmadas por los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre; Torremolinos, Margarita del Cid; Benalmádena, Juan Antonio Lara; Pizarra, Félix Lozano; y Fuengirola, Ana Mula. Asimismo, según fuentes consultadas, esperan que los regidores de Cártama y Álora, por donde también transita el Cercanías, se unan a estas reclamaciones.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha detallado la carta remitida y las reclamaciones, al tiempo que ha incidido en que "hay que recordar siempre que el Cercanías constituye un medio de transporte que es esencial para la movilidad diaria de trabajadores y para el desplazamiento de quienes visitan nuestra provincia".

Por ello, considera "esencial que estas infraestructuras se encuentren en condiciones óptimas".

Así, ha exigido que "se asegure un nivel de mantenimiento que sea el adecuado, que se garantice la seguridad y que la calidad del servicio esté a la altura de una infraestructura clave para el desarrollo y la movilidad de nuestra tierra".