El tiempo en Málaga: lloverá "abundantemente" en toda la provincia toda la semana con la llegada de la borrasca Leonardo

Una persona en una imagen de archivo protegiéndose de la lluvia en Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Si están ustedes pensando que están hartos de los días grises de lluvia en la provincia de Málaga, sepan que tendrán que echar aún un poco más de paciencia, pues la próxima semana parece que viviremos un "pleno" de lluvias de principio a fin, lo que pondría en peligro el primer fin de semana del carnaval en la calle.

Así lo explica el director del centro meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, quien ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que lloverá "abundantemente" durante varios días, especialmente en la zona occidental de la provincia, donde se esperan especiales acumulados debido al paso de la borrasca Leonardo.

De momento, parece que Leonardo hará especial acto de presencia en la provincia de Málaga el próximo miércoles, cuando entra un río atmosférico y la Aemet prevé un 100% de probabilidad de que se produzcan lluvias intensas con cielos cubiertos en casi todo el territorio, intensificándose en la zona de Ronda.

Hasta el momento no hay activado ningún aviso por precipitaciones, pero la realidad es que este lunes estaremos rodeados de ellos, ya que puntos en Sevilla, Cádiz y Almería aparecen pintados de amarillo en el mapa de avisos de la Aemet por precipitaciones, pero también por fuertes rachas de viento y oleaje.

Aún la situación puede ir variando en las próximas horas, pero de cara a esta primera jornada de la semana, la del lunes, se prevén cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, que serán localmente fuertes en la zona occidental y que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas.

Si bien, las temperaturas que se esperan no son especialmente frías. Para la jornada del jueves, la Aemet prevé en la capital 20 grados de máxima y 15 de mínimas, temperaturas muy agradables.