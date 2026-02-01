Buscan a Benji, el perro de una mujer maltratada que quedó a cargo de su agresor y ha podido ser abandonado en Málaga
Según la información facilitada por el EAM, se trata de un perro macho, de raza pastor tipo criollo, de menos de un año de edad, que cuenta con microchip y responde a su nombre.
Más información: Ibi, la perrita que protege en sus crisis a Andrea, una malagueña diabética: "Me avisa 20 minutos antes de una subida o bajón"
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Equipo de Atención a la Mujer ha lanzado una alerta para localizar a Benji, un perro que podría haber sido abandonado tras quedar bajo custodia del agresor de su dueña, víctima de violencia de género.
Benji es un pastor criollo macho, de menos de un año, con microchip y responde a su nombre. Se desconoce su paradero y podría estar en Málaga o en cualquier punto de la provincia.
El animal tiene un alto valor emocional para su dueña, por lo que su localización es prioritaria para garantizar tanto su bienestar como el reencuentro seguro con su propietaria.
Se solicita la colaboración ciudadana y cualquier información puede comunicarse al correo equipodeatencionalamujer@gmail.com o al teléfono 643 011 514, con garantía de confidencialidad.
El Equipo de Atención a la Mujer ha activado una alerta ciudadana para localizar a Benji, un perro que habría sido abandonado tras quedar bajo la custodia del agresor de su dueña, una mujer víctima de violencia de género que perdió el contacto con su mascota después de abandonar la situación de maltrato.
Según la información facilitada por el EAM, se trata de un perro macho, de raza pastor tipo criollo, de menos de un año de edad, que cuenta con microchip y responde a su nombre. Se desconoce su paradero actual y no se descarta que haya podido ingresar en alguna protectora, ser recogido de la calle o entregado por un particular sin conocer su historia. La alerta se extiende tanto a Málaga capital como a cualquier punto de la provincia.
Desde el equipo municipal subrayan que Benji tiene un alto valor emocional para su dueña, al formar parte de su historia personal dentro del proceso de protección como víctima. Por este motivo, su localización y recuperación son prioritarias, siempre con el objetivo de garantizar el bienestar del animal y facilitar su reencuentro con la propietaria en condiciones de seguridad.
El EAM solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona, entidad, clínica veterinaria o protectora que tenga información sobre un perro con estas características se ponga de inmediato en contacto con la Sala Coordinadora del Equipo de Atención a la Mujer. La información recibida será tratada con absoluta confidencialidad.
Desde el equipo agradecen expresamente la difusión de esta alerta, clave para poder localizar al animal y avanzar en su protección dentro del proceso de atención a la víctima.
Para aportar cualquier información sobre Benji, el Equipo de Atención a la Mujer ha habilitado el correo electrónico equipodeatencionalamujer@gmail.com y el teléfono 643 011 514.