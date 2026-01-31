A -4 grados y vientos de 120 km/h: el impresionante rescate de un senderista en el pico Torrecilla de Yunquera

Las claves nuevo Generado con IA Rescatado un senderista en el pico Torrecilla de Yunquera tras una noche desaparecido en condiciones extremas. El operativo de la Guardia Civil y el Greim de Álora se activó tras el aviso de la esposa del desaparecido. El rescate se realizó con temperaturas de -4 grados y vientos de hasta 120 km/h, complicando la búsqueda. El senderista fue hallado refugiado cerca de la cumbre y pudo regresar por su propio pie, sin requerir atención sanitaria.

Agentes especialistas de la Guardia Civil desplegaron durante la pasada madrugada un dispositivo de búsqueda y rescate para localizar a un hombre en las inmediaciones del pico Torrecilla, en el término municipal de Yunquera.

Según ha informado el instituto armado, la activación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Álora se produjo tras la llamada de una mujer que alertó de la desaparición de su marido, quien había iniciado a las 08.00 horas del día anterior una ruta desde el aparcamiento del mirador del Zafillo, en Yunquera, con destino al pico Torrecilla, un recorrido de unos once kilómetros.

Ante la falta de contacto con el senderista, los especialistas del Greim se desplazaron hasta la zona y comprobaron que el vehículo del hombre permanecía estacionado en el punto de partida, lo que confirmó la necesidad de iniciar la búsqueda a pie hacia el pico Torrecilla.

El operativo se desarrolló en condiciones meteorológicas muy adversas, con rachas de viento que superaban los 120 kilómetros por hora y temperaturas que descendían hasta los cuatro grados bajo cero, lo que dificultó notablemente la ascensión.

Finalmente, sobre las 08.30 horas, los agentes localizaron al hombre refugiado en una oquedad cercana a la cumbre. Tras comprobar su estado, fue acompañado por los guardias civiles hasta su vehículo, sin que fuera necesaria su evacuación sanitaria.