Un ferry con destino a Málaga, obligado a volver al puerto de Melilla por una incidencia técnica y el temporal

Las claves nuevo Generado con IA El ferry Rusadir de Baleària, con destino a Málaga, tuvo que regresar a Melilla debido a una incidencia técnica electrónica y a un temporal. La compañía informó que el barco permanece en las inmediaciones del puerto de Melilla, a la espera de condiciones seguras para su entrada. Baleària ha fletado otro buque en Melilla para garantizar el traslado de los pasajeros afectados por esta incidencia.

La compañía Baleària ha informado de que el ferry Rusadir, que partió esta pasada madrugada a la 1.15 horas desde Melilla con destino a Málaga, registró durante la travesía una incidencia técnica electrónica que, unida a las condiciones meteorológicas "muy adversas", obligó a su regreso al puerto de la ciudad autónoma.

Así lo han indicado en un comunicado publicado en redes sociales, en el que la empresa ha lamentado las molestias ocasionadas y ha precisado que el buque permanece en las inmediaciones del puerto melillense para su entrada sobre las 13.00 horas, "cuando las condiciones meteorológicas permitan una maniobra de entrada segura".

Al respecto, han indicado que con el objetivo de garantizar el servicio a los viajeros que se encontraban a bordo del Rusadir, Baleària ha fletado otro buque, que se encuentra ya en el puerto melillense, y a la espera de la entrada del ferry para trasladar a los pasajeros.