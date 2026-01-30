Málaga pondrá el nombre de Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en el accidente de Adamuz, a un nuevo premio

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña García, joven cardiólogo malagueño fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz. El anuncio fue realizado por el alcalde Francisco de la Torre durante el pleno municipal, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente. Jesús Saldaña, de 30 años, era reconocido por su excelencia académica y profesional, y trabajaba como cardiólogo en el Hospital La Paz de Madrid. Saldaña destacó desde joven por su brillante trayectoria, logrando la nota más alta de Selectividad en Málaga en 2013 y compartía vocación médica con su hermana Natalia.

El Ayuntamiento de Málaga impulsará un reconocimiento público para honrar la memoria de Jesús Saldaña García, el joven cardiólogo malagueño de 30 años que perdió la vida el pasado 18 de enero en el accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde murieron 45 personas. El anuncio lo ha realizado este viernes el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al inicio del pleno ordinario correspondiente al mes de enero.

La sesión plenaria arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de las 45 personas fallecidas en los siniestros ferroviarios registrados en Adamuz y el sevillano fallecido en Gelida, en Barcelona, así como por la muerte del periodista Guillermo Jiménez Smerdou, que falleció este miércoles a los 98 años. Fue tras ese gesto institucional cuando el regidor dio a conocer la intención del Consistorio de crear un premio ligado a la figura de Saldaña.

De la Torre ha definido al joven médico como “un ejemplo de entrega, excelencia académica y profesional, y de enorme calidad humana”, y señaló que el Ayuntamiento trabaja ya en la fórmula más adecuada para dar forma a este reconocimiento, que estará vinculado a una figura que calificó de “inolvidable”.

Jesús Saldaña viajaba en un tren de la compañía Iryo con destino a Madrid cuando se produjo el descarrilamiento en Adamuz. Nacido en Málaga en 1995, su trayectoria académica destacó desde muy temprano. En 2013 fue noticia en la prensa local tras lograr la calificación más alta de toda la provincia en la Selectividad, con una nota de 13,81.

Decidió cursar estudios de Medicina, una vocación compartida con su hermana mayor, Natalia Saldaña, que ejerce como pediatra en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Tras finalizar la carrera en 2019 en la Universidad de Málaga, se trasladó a la capital de España para continuar su formación y desarrollo profesional. En el momento de su fallecimiento trabajaba como cardiólogo en el Hospital La Paz, donde había comenzado a consolidar una prometedora carrera médica.