Varias carreteras cortadas en Ronda y más de 150 incidencias en Málaga por el paso de las borrascas Joseph y Kristin

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Joseph y Kristin ha provocado el corte de varias carreteras en la comarca de Ronda y más de 150 incidencias en toda la provincia de Málaga. El servicio de mantenimiento trabaja en 13 vías, de las cuales cinco permanecen cortadas por árboles caídos, desprendimientos y crecidas de ríos. El Consorcio Provincial de Bomberos realizó 19 intervenciones en diferentes municipios por caídas de árboles, coches atrapados, postes derribados y desprendimientos de tejados. Una mujer de 32 años falleció en Torremolinos tras caerle una palmera encima y la Aemet mantiene avisos naranja y amarillo en varias zonas por lluvia y viento.

La borrasca Joseph y la borrasca Kristin están causando verdaderos problemas en la provincia de Málaga.

En la comarca de Ronda se han cortado varias carreteras y en el conjunto de la provincia se han registrado más de 150 incidencias de todo tipo, desde árboles caídos hasta inundaciones.

La Diputación de Málaga ha informado que el servicio de mantenimiento de carreteras está trabajando en estos momentos en 13 vías, de las que cinco están cortadas al tráfico.

Las carreteras afectadas, que se van abriendo conforme se van retirando elementos caídos en la calzada, son:

- MA-7402, de A-374 a Acinipo, que en estos momentos se encuentra cortada por árboles caídos.

- MA-8300, de A-7 a Casares, cortada por la caída de un ciprés en un punto y desprendimientos de lodos y piedras en otro.

- MA-8301, de Estepona a Jubrique, cortada por árboles caídos en diversos puntos.

- MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche, cortada por la caída de un árbol.

- MA-8302, de MA-8301 a Genalguacil, que está cortada por la crecida del río Almarchal y varios desprendimientos de tierras.

- MA-7400, de A-367 a Arriate, por la caída de un árbol y barro en la calzada.

- MA-7401, de A-374 a MA-8400, por árbol caído.

- MA-7403, de Arriate a Puerto del Monte, por escorrentía en calzada y arrastres de lodos.

- MA-8303, de A-369 a Benarrabá, con actuaciones por desprendimientos de tierras y caída de árboles.

- MA-8305, de Algatocín a Jubrique, por caída de árbol.

- MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, por desprendimiento de tierras y rocas en la calzada, y un árbol caído.

- MA-8404, de MA-8305 a Genalguacil, por desprendimiento de tierras, rocas y árboles.

- MA-8407, de MA-8405 a Montecorto, por desprendimiento de tierras en calzada.

Por otra parte, desde el Consorcio Provincial de Bomberos, también dependiente de la Diputación, señalan que en la mañana de este miércoles, desde las 7:00 hasta las 12:30, han realizado 19 intervenciones por viento y lluvia.

Han sido en Ronda, Torremolinos, Estepona, Campillos, Torrox, Alhaurín el Grande, Rincón, Gaucín, Algarrobo y Alhaurín de la Torre.

Se han caído árboles por el viento, ha habido coches atrapados, postes por el suelo, chapas con peligro de caerse, desprendimientos de tejado o una persona atrapada en un puente en El Morche.

Entre los sucesos más llamativos está la caída de una gran antena en la calle Fuerzas Armadas en Estepona.

La antena caída en Estepona por el viento. CPB

La Junta de Andalucía informó esta mañana que esta pasada madrugada no hubo incidentes de gravedad. Hasta las 7:00 en el 112 habían recibido 156 avisos en Málaga.

Por ahora, el suceso más triste se produjo en la mañana de ayer martes cuando una mujer de 32 años murió en Torremolinos al caerle una palmera encima.

Aviso naranja

En estos momentos, Aemet ha puesto el aviso naranja en la comarca de Ronda por lluvia y viento. De hecho, la Junta de Andalucía ordenó ayer el cierre de los colegios este miércoles en 26 municipios de esa zona.

También hay aviso naranja en las zonas de Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía por viento tanto en tierra como en la costa.

En la Axarquía hay además aviso amarillo por lluvia y en Antequera por viento.