Málaga defiende en Bruselas su candidatura para ser sede de la Autoridad Aduanera de la UE: la favorita es Lille

Francisco de la Torre y María Jesús Montero, este miércoles en la presentación en el Parlamento Europeo.

Málaga aspira a ser la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. El alcalde, Francisco de la Torre, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, han defendido este miércoles la candidatura malagueña en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Nueve ciudades luchan por ese objetivo. Además de Málaga están Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

Hoy era el examen y los eurodiputados iban a hacer las preguntas que quisieran. La presentación de Málaga ha ido bien, pero parece que la ciudad favorita es Lille, ya que le han hecho la mayoría de las preguntas.

El ultranacionalista polaco Andrzej Bula planteó dudas por las cifras de paro en Andalucía y la conectividad del aeropuerto y la eurodiputada de la ultraderecha francesa Virginie Joron apuntó que España ya tiene otras agencias europeas y sugirió excesivos costes por la sede malagueña, por lo que no parecen dispuestos a votar por Málaga.

Parte de la delegación malagueña en el Parlamento Europeo.

Montero y De la Torre han defendido la solidez de la candidatura malagueña, que han presentado como "de país", con respaldo de todas las administraciones y de la sociedad.

"Nuestra oferta es muy potente, la capacidad de éxito de Málaga en este tipo de empresas internacionales y de talento internacional está clara y espero que todo eso influya para que tengamos no sólo al Parlamento, al Consejo también, alineados en una decisión que es conjunta y que no es fácil, pero que esperamos ganar", ha dicho De la Torre tras salir de la reunión.

La Comisión Europea ya ha analizado las candidaturas y presentado sus informes correspondientes, aunque se trata de evaluaciones puramente descriptivas de lo que ofrece cada ciudad sin aportar valoración alguna de los servicios comunitarios respecto a si cada propuesta cumple o no los criterios.

Un momento de la presentación.

Una vez el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo cuenten con sus propias opiniones, los colegisladores deberán negociar la elección de la sede definitiva, aunque por el momento están aún en una fase previa para determinar el proceso, por lo que no hay plazos claros para la decisión.

Entre los elementos que pesarán en la elección de la ciudad ganadora están la fecha en que la propia sede podría estar en funcionamiento en su nueva ubicación, la accesibilidad del lugar, la existencia de instalaciones educativas para los hijos del personal de la EUCA, y un acceso adecuado al mercado laboral, a la seguridad social y a la atención médica de las familias de los trabajadores. Málaga ofrece todo eso. A ver qué es lo que ocurre.