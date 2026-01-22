El susto que se ha llevado un repartidor de Coca Cola al caerle un árbol encima: “podría haber matado a alguien”

Las claves nuevo Generado con IA Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un camión de Coca Cola a las puertas del CEIP Eduardo Ocón de Huelin, en Málaga, sin causar heridos. El repartidor, que estaba dentro del vehículo comiendo, solo sufrió un susto y daños materiales en el camión. El incidente ocurrió después de que los alumnos ya habían salido del colegio y no había peatones cerca, evitando consecuencias graves. Bomberos y Policía Local acudieron al lugar y cortaron la calle afectada mientras atendían la emergencia.

Susto sin consecuencias a las puertas del CEIP Eduardo Ocón de Huelin. Un árbol de grandes dimensiones se ha desprendido a las puertas del centro, justo en la esquina entre las calles Antonio Soler y Tomás Echeverría, en la barriada de Huelin, sin provocar daños personales, tan solo materiales en un camión de Coca Cola cuyo repartidor estaba dentro comiendo. "Me creí que era una rama".

La suerte quiso que el desprendimiento del árbol se produjera pasadas las tres de la tarde, cuando los alumnos ya habían salido del colegio y "tampoco había niños del instituto pasando por aquí", apunta a EL ESPAÑOL de Málaga una empleada del centro, que escuchó el ruido desde el interior. "Creo que ha sido al golpear con el camión".

Dentro del camión estaba Juan Carlos, que había parado a entregar mercancía y, de paso, aprovechó para comer en el interior del vehículo. "Escuché el ruido y creí que era una rama, pero no", dice con sentido del humor y tranquilo.

¿Ni un susto ni nada? "Nada, yo soy fuerte", continuó con la ironía este empleado, que se lamentaba que para un día que iba bien de hora en el reparto, tuvo que parar.

Pero, a pesar del toque de humor, mientras además atendía a los efectivos de la Policía Local desplazados a la zona, Juan Carlos explica que no había nadie alrededor. "Podría haber matado a alguien. A mí me han entrado las ramas por la ventana, pero mira el resto del tronco".

Tras una primera inspección de la zona, la Policía Local apunta que solo hay daños materiales, el del camión, porque "menos mal" que ya no había niños.

A las cuatro menos diez de la tarde llegaron los efectivos de los bomberos a la calle Antonio Soler, cortada en ese tramo entre calle Mendoza y Tomás Echeverría, ya que el árbol atravesó todo el ancho de la calzada.

Las consecuencias podrían haber sido mayores, pero todo quedó en una anécdota.