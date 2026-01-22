Rebeca y Juan Antonio murieron en un incendio en Nochebuena por un cortocircuito: archivan la causa

Los bomberos actuando en la calle donde se produjo el incendio. Carlos Díaz

Fue un cortocircuito accidental y no hubo ningún tipo de intencionalidad. Es la conclusión a la que ha llegado la Guardia Civil sobre la muerte de Rebeca y Juan Antonio, una joven pareja de 15 años que falleció en Nochebuena tras el incendio de su casa en Alhaurín el Grande.

Según han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el incendio fue provocado por un cortocircuito en la instalación eléctrica de la vivienda, que había sido previamente puenteada, así como el sistema de seguridad de la misma.

El fuego empezó en la parte baja de la casa y las llamas se propagaron a gran velocidad porque, además, había mucho material inflamable, incluyendo una motocicleta con gasolina en su depósito.

Las llamas subieron hasta el primer piso, donde estaban los jóvenes, que no pudieron hacer nada por salvar la vida. Los dos estaban solos en la casa, que es propiedad de la madre de la adolescente.

Por este motivo, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín ha archivado la causa.