La Guardia Civil investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor con discapacidad en Málaga

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de un supuesto caso de acoso continuado a un menor con discapacidad en un centro escolar del municipio malagueño de Villanueva del Trabuco, según han confirmado fuentes del propio cuerpo armado.

Según una información adelantada por el periódico Málaga Hoy, en su declaración ante la Benemérita, la madre de este menor de 14 años y con un 65% de discapacidad reconocida y grado II de dependencia ha denunciado acoso escolar y la supuesta existencia de fotografías íntimas y stickers de su hijo colocados en los baños del instituto.

Se trataría de imágenes difundidas por WhatsApp desde el verano del año pasado según recoge también el rotativo.

Por otra parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo han detallado que, según información recabada por su Servicio de Inspección, se confirma la existencia de un protocolo de actuación en curso, puesto en marcha por la dirección del centro al que acude el menor el pasado 8 de enero.

Y añaden que, previamente, durante diciembre de 2025, la dirección del centro "había adoptado medidas de convivencia, de protección para el alumno afectado, así como una sanción disciplinaria para los responsables de un episodio considerado aislado"; actuación que "fue debidamente comunicada a la familia".

Las mismas fuentes señalan que tras la vuelta de las vacaciones de Navidad, y al producirse nuevas conductas contra el alumno, la dirección del centro activó el protocolo específico de acoso escolar, que contempla, entre otras actuaciones, la celebración de reuniones con las familias del alumnado implicado con el fin de recabar y aportar información.

"Como resultado de este proceso, el centro educativo ha adoptado las medidas cautelares correspondientes a fin de asegurar la integridad del alumno afectado", aseguran.

El instituto ya ha puesto toda la información relativa al caso a disposición de la Guardia Civil. Y el centro educativo "sigue avanzando en el cumplimiento de todos los pasos que conforman el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar".