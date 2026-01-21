Air Europa incluye 30 frecuencias aéreas más en la conexión Madrid-Málaga desde este sábado al 2 de febrero

La compañía Air Europa incluirá desde este sábado, 24 de enero, y hasta el lunes 2 de febrero 30 frecuencias más en la conexión Málaga-Madrid, lo que supone en total 10.800 plazas.

La decisión adoptada por la aerolínea se produce tras el accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) y que afecta a la línea de alta velocidad entre ambas capitales.

Así lo han informado desde la empresa, al tiempo que han explicado que el aumento en el número de los vuelos varía según el día, pero en total se llegará a incluir 30 frecuencias más hasta el 2 de febrero.

Air Europa ya ha venido ampliando desde este pasado lunes el número de vuelos extra por trayecto entre los aeropuertos de Málaga y de Madrid a raíz del accidente debido a que se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en alta velocidad entre Madrid y Andalucía.