La vivienda nueva tira del mercado: las ventas crecen un 15% en Málaga en 2025

El motor inmobiliario gana en revoluciones en 2025. A la espera de conocer los datos oficiales de diciembre, las cifras acumuladas hasta el pasado mes de noviembre permiten augurar un cierre de ejercicio con cerca de 37.000 compraventas.

Un valor que mejora levemente los parámetros de 2024, cuando se formalizaron algo más de 35.000 enajenaciones.

El repunte del sector queda constatado en la última actualización ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con esta fuente, entre enero y noviembre de 2025, en la provincia se firmaron 34.095 compras de casa, un 5,6% por encima de las 32.293 del mismo periodo de 2024.

Esta subida responde, principalmente, al buen comportamiento de la vivienda nueva. Hasta noviembre se han vendido 11.017 pisos de nueva construcción, frente a los 9.581 del mismo tramo de 2024. Son 1.436 operaciones más, lo que se traduce en un crecimiento aproximado del 15%.

Si incorporamos a la ecuación la previsión de que en diciembre de 2025 se repitan las compraventas del mismo mes de 2024, con 1.267, el ejercicio podría rozar los 12.300.

El incremento del total de compraventas se explica en gran medida por este segmento: sin el empuje de la obra nueva, el mercado estaría prácticamente plano.

Mercado de segunda mano

El comportamiento de la vivienda usada es muy distinto. Entre enero y noviembre de 2024 se vendieron 22.712 viviendas de segunda mano, frente a las 22.978 del mismo periodo de 2025, lo que implica apenas 266 operaciones más, en torno a un 1% de crecimiento.

Si se añaden las 1.738 viviendas usadas vendidas en diciembre de 2024, el total anual de segunda mano ascendió a 24.450 operaciones. Con el ritmo actual, 2025 cerrará ligeramente por encima de esa cifra, pero sin saltos significativos, consolidando la idea de que el dinamismo se concentra en la nueva construcción.

El tercer dato clave es el de la vivienda de protección oficial. Entre enero y noviembre de 2024 se contabilizaron 1.303 compraventas de VPO, frente a las 1.076 del mismo periodo de 2025. Son 227 operaciones menos, lo que supone una caída cercana al 17% en un contexto en el que el total del mercado crece.

En términos anuales, 2024 cerró con 1.406 compraventas de VPO al sumar las 103 operaciones de diciembre.

Todo indica que 2025 terminará por debajo de ese registro, lo que implica una pérdida de peso relativo de la vivienda protegida dentro del conjunto de transacciones, incluso en un año de mayor actividad inmobiliaria.