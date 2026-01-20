Ola de solidaridad en Málaga por el accidente ferroviario de Adamuz: se duplican las donaciones de sangre en un día

Una de las unidades móviles de donación de sangre en Málaga este lunes por la tarde. Patricia Casaucao

El pueblo de Adamuz se volcó la noche del pasado domingo al lunes para ayudar a todas las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en su localidad. Ahora, el resto de Andalucía también está tratando de ayudar a los heridos a través de las donaciones de sangre.

Una ola de solidaridad ha envuelto al Centro de Transfusión de Sangre de Málaga y de todas las provincias andaluzas. En el caso de la Costa del Sol, solo durante la mañana del lunes recibieron el doble de donaciones de sangre.

Habitualmente al día tratan de recolectar unas 250 bolsas de sangre. En Málaga durante la mañana de este lunes esperaban llegar a las 70 y finalmente consiguieron el doble, es decir, 140.

Ante esta respuesta de los malagueños, el Centro de Transfusión de Sangre de Málaga ha decidido ampliar su horario de donación haciéndolo ininterrumpido durante todo el día. Por tanto, estuvo abierto el lunes de 9.00 a 21.00 horas y repetirá este horario este martes y el próximo miércoles.

Situaciones similares se están viviendo en el resto de provincias de Andalucía que han tomado la misma decisión: estar abiertos de 9.00 a 21.00 horas para atender a todas las personas que se acerquen hasta los centros.

Dónde donar en Málaga el martes y el miércoles

Asimismo, también hay puntos de donación habilitados por las provincias. En el caso de Málaga se puede consultar en la página web donantesmalaga.org.

Este martes y miércoles se podrá donar sangre en el Centro de Transfusión del Hospital Civil desde las 9.00 hasta las 21.00 horas.

Asimismo, en Cesur Teatinos y Cesur PTA se podrá donar sangre este martes de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas. También estará habilitado un punto en el Edificio de Servicios Sociales de Coín de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Para el próximo miércoles quienes no puedan ir al Hospital Civil a donar sangre, tendrán la posibilidad de acudir a Cesur Málaga de 9.00 a 14.00; a la Unidad Móvil ubicada en calle Mauricio Moro Pareto 29 de 10.00 a 14.00 horas y a Medac Velázquez de 9.00 a 14.00 horas. También se podrá donar sangre en la Casa de la Cultura de Villanueva del Trabuco de 17.00 a 21.00 horas.