Renfe retrasa una semana la venta de billetes en Málaga tras el corte ferroviario: "No nos ofrecen alternativa"

Las claves nuevo Generado con IA Renfe ha retrasado una semana la venta de billetes desde Málaga debido al corte ferroviario provocado por un accidente en Adamuz (Córdoba). Numerosos viajeros en la estación Málaga María Zambrano se han encontrado con trenes cancelados y únicamente pueden optar a la devolución o cambio de fecha de sus billetes. El corte afecta gravemente a profesionales y turistas, obligando a muchos a buscar alternativas como autobuses, que presentan largas colas, o vuelos cuyos precios se han disparado. Algunos usuarios denuncian la falta de alternativas de transporte ofrecidas por Renfe y la imposibilidad de encontrar billetes a corto plazo para otras rutas.

El corte ferroviario provocado por el grave accidente en Adamuz (Córdoba) sigue teniendo consecuencias directas para los viajeros malagueños. La interrupción del tráfico ferroviario en este punto ha obligado a suspender numerosos servicios entre Andalucía y Madrid, lo que ha llevado a Renfe a retrasar hasta una semana la venta de billetes desde Málaga.

En la estación de Málaga María Zambrano, decenas de pasajeros se han encontrado con trenes cancelados y sin soluciones claras para continuar su viaje. La principal opción ofrecida por la compañía es la devolución del importe del billete o el cambio de fecha, que ya se ofrece para el próximo lunes 26 de enero, lo que hace prever que la circulación ferroviaria permanecerá cortada durante días.

Pilar, una de las viajeras perjudicadas, explica que ha tenido que desplazarse en autobús desde Sevilla y ha llegado a María Zambrano para gestionar la devolución de su billete. “He venido en bus desde Sevilla y vengo a que me devuelvan el dinero del tren. Es la única alternativa que ofrecen. No me dan otra opción ni han habilitado buses para la gente que tiene que ir con urgencia a su destino”, critica.

Sonia, otra usuaria afectada, señala que Renfe ya no permite cambiar el billete a corto plazo. “Ya no nos dan billete hasta el próximo lunes. La única opción que te daban era cambiarlo de día y ahora no ofrecen hasta dentro de una semana. No puedo quedarme tanto, tendré que buscar una alternativa”, lamenta.

El impacto del corte ferroviario también alcanza a profesionales que dependen del tren para trabajar. Ceci y María, dos artistas que viajan con frecuencia a Madrid para acudir a castings, aseguran que han optado por cancelar directamente su viaje. “Hemos cancelado el billete y ya está. Estamos preocupadas por si hay algún compañero que cogió ayer el Iryo, es un trayecto que solemos hacer bastante”, explican.

Esta situación ha provocado que la estación de autobuses de Málaga y el aeropuerto Costa del Sol registren largas colas en la mañana de este lunes.

María José y Sonia, dos amigas que habían viajado desde Zaragoza a pasar unos días de vacaciones en Málaga, deberían haber regresado este lunes desde Málaga, pero la cancelación de los trenes las ha dejado en tierra. "Hemos intentado coger el AVE desde Granada, pero ya no quedaban plazas. Ahora estamos aquí esperando en la cola para los autobuses, pero no sabemos si quedarán billetes", explican.