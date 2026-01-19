Largas colas en la estación de autobuses de Málaga para conseguir un billete: "No sabemos cómo vamos a volver"

Las claves nuevo Generado con IA El cierre de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras un grave accidente en Córdoba ha dejado a cientos de viajeros varados en Málaga. Numerosos pasajeros buscan alternativas para regresar a casa, formando largas colas en la estación de autobuses y enfrentándose a la escasez de billetes. Los precios de los vuelos se han disparado y la disponibilidad es muy limitada, complicando aún más el regreso de los afectados. Las compañías ferroviarias solo ofrecen la devolución del dinero, sin soluciones alternativas para los viajeros afectados por la suspensión de los trenes.

La estación de autobuses de Málaga ha amanecido este lunes con mucho ajetreo. Colas, miradas al panel de salidas y muchas personas preguntando lo mismo: cómo volver a casa. El cierre de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el grave accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha dejado a cientos de viajeros varados en la estación de tren, por lo que la única alternativa es la de conseguir viajar por carretera.

Valentina vive en Madrid y había venido a Málaga a pasar el fin de semana con su madre. Tenía previsto regresar el miércoles en tren, pero su billete ya no sirve. "En Renfe la única solución que te dan es la devolución del dinero. No hay otra opción", explica mientras espera turno para intentar comprar un billete de autobús. Como ella, muchos viajeros han tenido que improvisar un regreso por carretera ante la cancelación total de los servicios ferroviarios.

A pocos metros, Marcos y Laura revisan el móvil una y otra vez. La pareja había comprado un billete con Ouigo y también se ha quedado sin tren. "Nos mandaron un mensaje diciendo que se podía pedir la devolución del billete y ya está. No nos han ofrecido ninguna alternativa", cuentan. Ellos tampoco saben cuándo podrán volver a Madrid y esperan que todavía queden plazas en alguno de los autobuses que salen este lunes.

María José y Sonia, dos amigas que habían viajado desde Zaragoza a pasar unos días de vacaciones en Málaga, deberían haber regresado este lunes desde Málaga, pero la cancelación de los trenes las ha dejado en tierra. "Hemos intentado coger el AVE desde Granada, pero ya no quedaban plazas. Ahora estamos aquí esperando en la cola para los autobuses, pero no sabemos si quedarán billetes", explican.

En el punto de información de la estación, la actividad es constante. Según explican las empleadas a este periódico, está siendo un día "muy ajetreado", comenta una trabajadora mientras indica que se han habilitado más autobuses para cubrir parte del trayecto hasta Madrid.

Los trenes que conectan Andalucía con Madrid permanecen suspendidos y no hay una fecha clara para la reanudación del servicio. En el caso del avión, el precio se ha disparado en tan solo unas horas.

Esta pasada madrugada, a las 1:30, se podían encontrar vuelos ida y vuelta a Madrid saliendo el martes y regresando el viernes por 150 euros por persona.

Esta misma mañana eso ya no existe. Hay poca disponibilidad de vuelos y los que quedan están carísimos e incluso con escalas.

En los sitios web, por ejemplo de Iberia y Air Europa, indica que no hay vuelos directos disponibles ni para este lunes ni para el martes.