Suspenden los trenes entre Málaga y Madrid este lunes 19 de enero tras el grave accidente en Córdoba

Personas en la estación de Atocha en Madrid pidiendo información tras el accidente. EFE/ Javier Lizón

Este lunes 19 de enero no habrá circulación de trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid tras el gravísimo accidente entre dos trenes que ha habido en la localidad cordobesa de Adamuz con numerosos muertos y heridos de gravedad.

Adif ha informado a través de sus redes sociales que el servicio ha quedado suspendido entre Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba a Madrid, al menos, este lunes. Se desconoce, de momento, qué pasará en los días siguientes.

Muchos malagueños tienen previsto esta semana viajar a Madrid en tren por la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

Este lunes no podrán hacerlo. Por la noche estaba previsto un acto turístico en la capital de España organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos.

El ayuntamiento torremolinense ha anunciado que cancela el evento y su alcaldesa, Margarita del Cid, ha dado su pésame a las familias de las personas fallecidas.