La castaña renace en Málaga este 2025: la cosecha crece más de un 300% en solo un año

El 2025 ha sido el año de la castaña. La cosecha ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix después de haber podido salir adelante tras varios años de sequía y haber controlado la plaga de la avispilla.

Esta recuperación es evidente al observar los datos de producción de 2025, ya que, con respecto a 2024, la cosecha ha aumentado aproximadamente un 333% en tan solo un año.

En números, la producción ha pasado de las 900 toneladas en 2024 a las 3.900 toneladas en 2025. Además, la facturación ha sido de 7,14 millones de euros, frente a los 1,8 millones del año anterior. El precio del kilo ha estado en los 2,1 euros.

El sector incide en que, pese a haber tenido un buen año, siguen teniendo que hacer frente a algunos aspectos que tienen a los trabajadores de la castaña en vilo.

Entre estos problemas, siguen los causados por la avispilla del castaño que, pese a que se ha controlado gracias a una lucha biológica al soltar el depredador natural de este animal, no ha sido erradicado.

Cabe señalar que las predicciones del sector para este 2025 eran de recoger unos 3 millones de kilos y se han cumplido. Eso sí, todavía están lejos de los niveles que alcanzaban antes de la plaga, que rondaba los 7 millones.

Otros problemas del sector

Otro de los grandes problemas que más preocupa al sector es el precio de este fruto, ya que el castaño no es ajeno al resto de sectores y al igual que sucede, por ejemplo, con el mango, los agricultores consideran que no les pagan lo suficiente.

El precio del kilo ha estado por debajo de los 2 euros, rondando el 1,5 euros o incluso 1 euro. En ningún momento, durante esta campaña que finalizó hace un par de semanas, el kilo ha costado más de 2 euros, lo que no cubre los costes de recolección.

Tipos de castaña en Málaga

La recolección de castaña comenzó a finales de septiembre con las variedades más tempranas: Portuguesa (en Igualeja y Cartajima), Bravía temprana (Jubrique), Rubia temprana (Genalguacil) y Gallega (Júzcar y otros municipios).

Días después comenzó la recogida de la variedad Pilonga, que supone más del 90% de la producción total en el Valle del Genal.

Este tipo de castaña, considerada la tercera mejor del mundo, destaca por su excelente sabor, gran tamaño, color uniforme y facilidad de pelado, características que la hacen especialmente apreciada para el consumo en fresco.

Algo peculiar de esta especie de castaña es su relativa resistencia a la avispilla. La superficie cultivada en la zona alcanza las 3.500 hectáreas, con una producción media anual que oscila entre 3,5 y 4 millones de kilogramos.