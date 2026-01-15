Metrovacesa alerta de que la elevada demanda de primera residencia dispara la tensión en el mercado de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La elevada demanda de primera residencia en Málaga está tensionando el mercado inmobiliario, absorbido incluso viviendas de segunda residencia para uso habitual. En el último año se han creado 5.809 nuevos hogares y la provincia ha recibido 19.000 nuevos residentes, en su mayoría internacionales. Pese a la concesión de 9.666 visados de obra nueva, existe un déficit de oferta acumulado de más de diez años y la producción actual no cubre la demanda. El precio de la vivienda en Málaga alcanzó en octubre su máximo histórico, con 3.652 euros por metro cuadrado, tras un incremento interanual del 15,5%.

Un análisis elaborado por la promotora Metrovacesa, una de las más importantes de España, concluye que la provincia de Málaga se consolida como uno de los mercados más dinámicos y singulares a nivel nacional, al tiempo que señala que la presión de la demanda de primera residencia está redefiniendo el parque de viviendas local.

De acuerdo con este trabajo, sigue siendo una de las zonas con mayor capacidad de atracción y creación de hogares, con 5.809 nuevos en los últimos 12 meses.

Este dinamismo se apoya en un saldo migratorio extraordinario, con la llegada de 19.000 personas en 2024. Y ello, en buena medida, por el flujo exterior internacional (+22.000 personas). De hecho, "es la única que ha logrado un crecimiento demográfico simultáneo de extranjeros y nacionales durante los tres años anteriores".

Aunque la formación de hogares muestra una ligera moderación respecto a ejercicios previos, la demanda estructural se mantiene en niveles muy altos gracias a la llegada continua de residentes internacionales y trabajadores cualificados.

"Esta presión es tan intensa que incluso el parque de viviendas no principales (segunda residencia) ha descendido en los últimos cuatro años para ser absorbido por la demanda de vivienda habitual", se explica.

Oferta insuficiente

La actividad promotora en la provincia es notable, con 9.666 visados de obra nueva concedidos en el último año. Sin embargo, el informe de Metrovacesa R3search advierte de que este volumen de producción no es suficiente para equilibrar el mercado.

"Málaga arrastra un déficit de oferta acumulado de más de diez años", asegura la promotora, que señala que pese a la moderación puntual de la demanda, "la brecha persiste y la producción actual no alcanza a cubrir el hueco estructural existente".

A juicio de los autores del informe, esta escasez de producto se concentra especialmente en zonas con una falta real de suelo disponible, lo que intensifica las tensiones en el mercado.

Como consecuencia de este desajuste entre oferta y demanda, el precio de la vivienda en Málaga ha alcanzado su máximo histórico en el mes de octubre, con 3.652 euros el metro cuadrado. Y ello, tras un incremento interanual del 15,5%.

Pese a ello, el análisis subraya que este incremento no responde a un ciclo de exceso de crédito ni a una relajación de las condiciones financieras.

Los indicadores de financiación se mantienen en parámetros de normalidad, con un nivel de bancarización estable —en torno al 70% de las 37.000 compraventas registradas se financiaron con hipoteca, en línea con la media observada desde 2015— y con unas entidades financieras que, pese al crecimiento del 16,5% en la concesión de hipotecas, continúan aplicando criterios estrictos de solvencia y exigencia de ahorro previo, lo que descarta señales de sobre apalancamiento.

Este análisis deja patente que la situación en Málaga es el reflejo de un mercado con una demanda sostenida y de calidad que se enfrenta a una carencia de producto finalista.